﻿Schwer verletzt: Unbekannte rauben 30-Jährigen nahe der Spinnereibrücke aus

In der Nacht zu Sonnabend haben mehrere Passantinnen einen kaum ansprechbaren und schwer verletzten jungen Mann am Emma-Frede-Weg gefunden. Offenbar haben Unbekannte den 30-Jährigen zuvor ausgebraubt. Das Opfer kann sich nicht an den Hergang erinnern. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Verbrechen in Hannover: Unbekannte haben einen Mann in der Calenberger Neustadt überfallen.

Hannover. Die Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Raubüberfall in der Nacht zu Sonnabend nach Zeugen: Mehrere Passantinnen haben am Emma-Frede-Weg in der Calenberger Neustadt einen kaum ansprechbaren 30-Jährigen gefunden. Der Mann musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Opfer kann sich nicht an den Hergang erinnern. Von dem oder den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Der 30-Jährige war nach Polizeiangaben Polizei mit zwei Freunden zwischen 2 Uhr und 2.20 Uhr am Emma-Frede-Weg unterwegs und ging in Richtung Kulturzentrum Faust in Linden-Nord. Auf dem Weg verlor er allerdings seine Begleiter. Offenbar wurde der junge Mann dann attackiert. Gegen 2.25 Uhr fanden die Passantinnen den 30-Jährigen im südlichen Bereich des Fuß- und Radweges in der Nähe der Spinnereibrücke. Sie wählten den Notruf. „Der Mann hatte Verletzungen im Gesichtsbereich“, sagt Dennis Schmitt von der Polizei Hannover.

Können Passantinnen Hinweise geben?

An den Tatablauf beziehungsweise an das Geschehene konnte sich der Verletzte nicht mehr erinnern. Allerdings waren sein Handy sowie seine Geldbörse weg. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubes eingeleitet. Die Ermittler suchen Zeugen, die Hinweise zum Täter oder den Tätern geben können. Insbesondere wird nach der Gruppe von Passantinnen gesucht, die den Mann gefunden haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter der Rufnummer (0511)1093920 entgegen.

Zuletzt wurde ein 23-Jähriger im Juni in der Nähe vom Café Glocksee, ebenfalls Calenberger Neustadt, überfallen. Zwei Unbekannte hatten den jungen Mann mit Pfefferspray attackiert, zu Boden gedrückt und ausgeraubt.