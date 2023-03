﻿Schüsse an Stadtbahnhaltestelle: 35-Jähriger stirbt an der Hildesheimer Straße

Ein 35-jähriger Mann ist am späten Dienstagabend an der Hildesheimer Straße Schussverletzungen erlegen. Vorausgegangen war ein Streit mit zwei Personen, der offenbar eskalierte. Zwei Verdächtige sind bislang auf der Flucht.

Hannover. Schüsse an der Hildesheimer Straße in Hannover-Döhren: An der Stadtbahnhaltestelle Fiedelerstraße ist am späten Dienstagabend ein Streit zwischen drei Personen eskaliert. Es wurden mehrere Schüsse abgefeuert. Getroffen wurde ein 35-jähriger Mann, der tödliche Verletzungen erlitt. Zwei Verdächtige sind bislang auf der Flucht.