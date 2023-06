﻿Tödliche Schüsse an der Fiedelerstraße in Hannover-Döhren: Hamada K. muss ab August vor Gericht

Hannover. Anfang August beginnt am Landgericht Hannover das Verfahren gegen Hamada K., den mutmaßlichen Schützen von der Fiedelerstraße. Der 22-Jährige soll am Abend des 28. Februar einen 34-Jährigen an der gleichnamigen Stadtbahnhaltestelle erschossen haben. Die Anklage lautet: Totschlag und unerlaubter Waffenbesitz. Prozessauftakt ist am Dienstag, 1. August.

So soll sich die Tat Ende Februar in Hannover-Döhren abgespielt haben: Laut Anklage saßen Hamada K. und der Bruder des späteren Opfers in einer Bahn der Linie 2 in Richtung Rethen. Die beiden sollen bereits zuvor Streitigkeiten gehabt haben. In welcher Dimension und worüber, das gibt die Anklage nicht her. Doch offenbar fühlte sich der Bruder nicht sicher, als er K. in der Bahn erkannte und rief das spätere Opfer zur Haltestelle Fiedelerstraße. Dort stiegen K. und der Bruder aus – und es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 34-Jährige ging dazwischen.

34-Jähriger ist verblutet

„Dann fielen Schüsse“, sagt ein Sprecher am Landgericht. Ein Projektil traf die Hauptschlagader des 34-Jährigen im Bauchbereich. Der Mann verblutete, Hamada K. konnte zunächst flüchten. Gut eine Woche nach der Tat nahmen Spezialkräfte der Polizei den nun Angeschuldigten in der Wohnung seiner Mutter in Hameln fest. Dort fanden Beamte auch zwei Schusswaffen.

