﻿Mann aus Hannover tötet Ehefrau – und bewahrt sie 24 Jahre im Fass auf

Ein Mann aus Hannover tötet seine Ehefrau – und fährt dann nach eigenen Angaben mit der Leiche im Wohnmobil nach Dänemark. Dort packt er sie in ein Metallfass und lebt mir ihr und seiner neuen Familie 24 Jahre lang zusammen. Bis die Ermittler dann doch erfolgreich sind.

Hannover. Eine Frau verschwindet. Die Polizei interessiert sich nicht dafür. Ihr Ehemann sagt, sie hätte ihn verlassen. Ihre Familie kämpft darum, das Schicksal zu klären – und erfährt erst 24 Jahre später die bittere Wahrheit. Franziska Sander wurde 1992 getötet. Ihr Mann packte die Leiche in ein Metallfass, füllte es mit Katzenstreu und zog in eine neue Stadt. Mit dem Fass, das dort 24 Jahre lang in einer Garage lag.