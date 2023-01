93-Jährige in Ricklingen ausgeraubt: Jugendliche schlagen Seniorin nieder und verletzen sie schwer

Zwei Jugendliche sollen am Sonntag in Hannover-Ricklingen eine 93-jährige Frau niedergeschlagen und ausgeraubt haben. Die Frau wurde schwer verletzt, schwebt mittlerweile aber nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei konnte zwei Verdächtige ausmachen und sucht weitere Zeugen zu dem Vorfall.

Zeugen am Kreipeweg hatten gegen 14.40 Uhr Polizei und Rettungsdienst alarmiert. „Wenige Minuten zuvor beobachteten sie zwei Jugendliche, die mit einer Damenhandtasche aus der Straße rannten“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizei Hannover. Kurz darauf fanden die Zeugen eine verletzte Seniorin in einer Unterführung zum Innenhof am dortigen Pflegeheims. „Die Zeugen versuchten noch, mit einem Pkw die Jugendlichen zu verfolgen. Jedoch verloren sie die beiden im Bereich der Gronostraße aus den Augen“, sagt die Polizeisprecherin.

Jugendliche sind polizeibekannt

Während der Fahndung konnte die Polizei die Verdächtigen ausmachen. Sie stehen nun im dringenden Tatverdacht, den Raub begangen zu haben. Sie wurden zur Identitätsfeststellung auf die Polizeiwache Ricklingen gebracht. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen dann an ihre Erziehungsberechtigte übergeben. Trotz ihres Alters sind beide bereits hinlänglich polizeibekannt, heißt es bei der Behörde auf Anfrage.

Die Seniorin wurde zunächst vom Rettungsdienst behandelt. Ihre Verletzungen deuten darauf hin, dass der 93-Jährigen gegen den Kopf geschlagen wurde. Laut Polizei schwebt sie mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Allerdings kann sie sich weder an die Tat noch an die Täter erinnern. Sie wurde auf eine Intensivstation gebracht. In ihrer gestohlenen Handtasche befanden sich private Gegenstände und Bargeld. Teile davon konnten die Zeugen in der Nähe des Überfallortes finden.

Wer kann Hinweise geben?

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter Telefon (05 11) 109 30 17 zu melden.