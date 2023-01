Linden-Mitte: 45-Jähriger will Streit schlichten und wird mit Messer bedroht

Hannover. In der Nacht zu Sonntag hat ein unbekannter Täter am Schwarzen Bären in Hannover-Linden einen 45-Jährigen mit einem Messer bedroht. Der Täter flüchtete mit Bargeld. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise zu dem Vorfall.

Die Tat ereignete sich am Sonntag gegen 3.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle „Schwarzer Bär“ in Linden-Mitte. Nach Polizeiangaben wartete der 45-Jährige mit seiner Lebensgefährtin an der Station. „Dort wurde der Hannoveraner auf einen Streit zwischen zwei Männern aufmerksam und versuchte diesen zu schlichten“, sagt Anne Wellhöner von der Polizei Hannover. Einer der beiden Männer wurde daraufhin aggressiv, bedrohte den 45-Jährigen mit einem Messer und forderte ihn auf, Geld herauszugeben.

Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung

Das beobachtete wiederum ein 23-Jähriger, der auf dem Heimweg war. Der junge Mann rief die Polizei. Bei deren Eintreffen war der Täter allerdings schon mit dem Bargeld des 45-Jährigen in Richtung Innenstadt geflüchtet.

„Bei dem Gesuchten handelt es sich um einen 16 bis 20 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren“, so Wellhöner. Zum Tatzeitpunkt trug dieser einen weißen Pullover, eine schwarze Weste und eine ebenfalls schwarze Hose. Die Polizei hat Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Limmer unter Telefon (0511)1093915 zu melden.