﻿Zwei Männer überfallen Tankstelle am Westschnellweg in Stöcken

Zwei Männer haben in der Nacht zu Montag eine Tankstelle am Jädekamp in Hannover-Stöcken überfallen. Als der Mitarbeiter die Beute nicht herausrücken wollte, sprühte ihm einer der Täter Reizgas ins Gesicht. Auf der Flucht stürzten die beiden Männer, konnten aber trotz Polizeihubschraubereinsatz flüchten.

Tankstellenüberfall in Hannover-Stöcken: Die Polizei sucht Zeugen.

Hannover. Zwei Männer haben in der Nacht zu Montag die Shell-Tankstelle am Westschnellweg in Hannover-Stöcken überfallen. Mit ihrer Beute konnten die Täter flüchten. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise – zu den Männern liegt eine grobe Beschreibung vor.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach Polizeiangaben betraten die Männer die Tankstelle am Jädekamp gegen 2.45 Uhr. Ein Mann bedrohte den 59-jährigen Angestellten mit einem Messer und forderte Bargeld, Tabakwaren und Alkohol. „Da der Angestellte der Aufforderung nicht gleich nachkam, sprühte der zweite Täter ihm Reizgas ins Gesicht“, sagt Janique Bohrmann von der Polizei Hannover. Dann schnappten sich die Täter Tabakwaren und alkoholische Getränke. Bargeld konnte nicht entwendet werden.

Täter stolpert auf der Flucht – beide stürzen und verlieren Beute

„Während der Flucht rutschte einer der Männer aus, der andere fiel über ihn“, so Bohrmann. Dabei verloren sie Teile des Diebesguts und flüchteten in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Auch ein Polizeihubschrauber war an der Suche nach den Tätern beteiligt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die beiden Männer werden wie folgt beschrieben: Ein Täter war etwa 35 Jahre alt und hatte einen dunklen Vollbart. Er trug eine schwarze Hose mit weißen Streifen. Er hatte schwarze Schuhe an. Weiterhin führte er einen blauen Rucksack der Marke Nike mit sich.

Polizei bittet um Hinweise

Sein Komplize wird auf etwa 25 bis 30 Jahre geschätzt. Er war bekleidet mit einer khakifarbenen Hose mit weißen Nähten und einer schwarzen Jacke. Darunter trug er eine weiße Kapuze und hatte weiße Schuhe an.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und/oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.