Er nahm Geld aus der Kasse eines Bücherladens in der List und flüchtete dann bis in die Nordstadt: Die Polizei hat am Montag einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Der Verdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft.

Griff in die Ladenkasse: Dieb muss in Untersuchungshaft

Hannover. Ein mutmaßlicher Dieb muss in Untersuchungshaft, nachdem er am Montag Geld aus einer Ladenkasse in Hannover-List gestohlen hatte. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mann nach längerer Flucht fassen. Da der 52-Jährige keinen festen Wohnsitz hat und somit Fluchtgefahr besteht, muss er in U-Haft. Das entschied ein Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover.

Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben am Montag gegen 16.30 Uhr in einem Buchladen an der Kollenrodtstraße. Eine 57-jährige Angestellte befand sich gerade in einem Hinterzimmer, als der 52-Jährige den Laden betrat. Die Frau wurde durch eine Glocke an der Eingangstür auf den vermeintlichen Kunden aufmerksam und ging in den Verkaufsraum.

Dieb flüchtet aus der List in die Nordstadt

Dabei sah sie den Mann, der gerade in die Kasse griff und Bargeld herausholte. „Die Angestellte versuchte noch, ihn festzuhalten, jedoch riss er sich los und flüchtete auf einem Fahrrad“, sagt Dennis Schmitt von der Polizei Hannover. Die Situation bekamen Passanten vor dem Laden mit, informierten den Notruf der Polizei und eilten teilweise selbst hinter dem mutmaßlichen Dieb her.

Ein Funkstreifenwagenteam konnte den Mann nach länger Flucht schließlich in der Nordstadt an der Ecke Marschnerstraße /Paulstraße festnehmen. Bei dem 52-Jährigen konnte das zuvor mutmaßlich entwendete Geld gefunden werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen in der Bücherhandlung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter Telefon (0511) 1092720 zu melden.