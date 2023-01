﻿Gebrochene Beine, Bisse und Widerstand: Drei schwere Auseinandersetzungen im Hauptbahnhof

Vor 90 Jahren: Wie die Nazis 1933 in Hannover an die Macht kamen

Vor 90 Jahren kamen die Nazis an die Macht. In Hannover demonstrierten Zehntausende dagegen – doch den Weg in die Barbarei konnten sie nicht mehr aufhalten. Binnen weniger Wochen festigten Hitlers Leute 1933 in der Stadt brutal ihre Position.