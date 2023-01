Zwischen der Stadtbahnhaltestelle Papenwinkel und der Straße Alter Flughafen in Hannover-Vahrenheide haben Unbekannte zwei Männer angegriffen. Beide erlitten Verletzungen. Um den Tätern auf die Spur zu kommen, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Zwei ähnliche Fälle: Unbekannte verprügeln Männer in Hannover-Vahrenheide

Hannover. Die Polizei Hannover ermittelt wegen zwei ähnlich gelagerter Fälle, die sich bereits am Abend des 4. Januar (Mittwoch) im Stadtteil Vahrenheide zugetragen haben. Dabei wurden zwei Männer zu Opfern von Unbekannten. Sie verprügelten einen 61-Jährigen sowie einen 57-Jährigen und verletzten die Männer. Bei Taten ereigneten sich nahe der Stadtbahnhaltestelle Papenwinkel.

Nach Polizeiangaben ereignete sich die erste Tat zwischen 17.30 und 17.35 Uhr. „Der 61-Jährige, der unter Alkoholeinfluss stand, ging zu diesem Zeitpunkt zu Fuß von der Stadtbahnhaltestelle Papenwinkel in Richtung der Straße Alter Flughafen“, sagt Natalia Shapovalova von der Polizei Hannover. Dort kamen ihm in Höhe des Zugangsbereichs der angrenzenden Gartenanlage drei Männer entgegen.

Raub in Hannover: Security-Mitarbeiter ruft Polizei

Nachdem die unbekannten Männer an dem 61-Jährigen vorbeiliefen, schlugen sie dem Mann plötzlich auf den Hinterkopf und anschließend mehrfach ins Gesicht. Das Opfer erlitt Gesichtsverletzungen. „Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter einer Obdachlosenunterkunft informierte den Rettungsdienst und die Polizei über den Vorfall“, so die Polizeisprecherin. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Mann in ein Krankenhaus.

Gegen 20.55 Uhr kam es am gleichen Verbindungsweg zur zweiten Tat. Der 57 Jahre alte Mann, der ebenfalls Alkohol konsumiert hatte, war zuvor mit der Stadtbahn unterwegs und stieg an der Stadtbahnhaltestelle Pappenwinkel aus. Dort setzte er sich auf eine Bank. Kurz darauf fragten ihn zwei Unbekannte nach einer Zigarette. Als der 57-Jährige weiter in Richtung Alter Flughafen ging, wurde er aus dem Nichts auf den Hinterkopf geschlagen.

Unbekannte entwenden Rucksack und Uhr

„Nachdem er zu Boden gefallen war, schlugen und traten die beiden unbekannten Angreifer mehrfach auf ihn ein, sprühten ihm Reizgas ins Gesicht und entwendeten seinen Rucksack samt Inhalt und eine Armbanduhr“, sagt Shapovalova. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannter Richtung. Den entwendeten Rucksack fanden der 57-Jährige und ein Mitarbeiter der Security der Obdachlosenunterkunft wenige Minuten nach der Tat in der Nähe – allerdings ohne Inhalt. Der 57-Jährige erlitt Reizungen der Augen sowie Schmerzen am Handgelenk.

Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich bei den Opfern um einen Wohnungslosen und einen Mann mit Wohnsitz in Hannover. Die beiden Verletzten konnten ihre Angreifer nur vage beschreiben. Sie sind zwischen 18 und 25 Jahren und haben schwarze Haare, wobei einer der Täter seine Haare kurz trug, sein Komplize hatte eine Undercut-Frisur. Die Angreifer trugen dunkle Kleidung.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und schweren Raubes und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter Telefon (0511) 1093315 zu melden