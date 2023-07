Brutaler Überfall auf Juwelier: Sorgen und böse Erinnerungen an der Georgstraße

Hannover. Als plötzlich die Alarmanlage am Juweliergeschäft „Altintas“ losschrillt, blicken die Menschen auf der Georgstraße sofort auf. Es ist Mittwochvormittag. Der brutale Blitzüberfall, bei dem ein Mitarbeiter angeschossen wurde, ist noch keine 24 Stunden her. Die Jalousien des Geschäfts sind am Tag danach geschlossen. Davor liegt eine einsame Rose. Die Polizei fährt vor, die Beamten gehen durch einen Seiteneingang und der Alarm verstummt.

Im Inneren setzen die Ermittler ihre Arbeit am Tatort fort. Unklar ist unter anderem noch, wie viel Beute die beiden flüchtigen Täter mitgehen ließen – und welchen Schaden sie angerichtet haben.

Es herrscht eine Mischung aus Sorge und Anspannung in der Fußgängerzone: Die Tat ereignete sich am helllichten Tag mitten in Hannovers Innenstadt. Unter den Augen von Dutzenden Passanten und Lokalgästen haben zwei maskierte und vor allem bewaffnete Räuber nicht nur ein Geschäft überfallen, in dem Kunden waren. Sie schossen um sich – und auf einen Menschen. „Diese Form der Tatbegehung ist außergewöhnlich. Insofern kann ich gut nachvollziehen, dass die Tat Verunsicherung auslöst“, sagt Hannovers Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten.

Letzter Überfall an der Georgstraße erst im Mai

Wen man an der Georgstraße auch fragt: Jeder hat etwas gehört, gesehen oder zumindest eine Meinung zu den Geschehnissen. Einige sprechen von Angst, andere davon, dass es in der Innenstadt nicht mehr sicher ist. „Hätte ich rechtzeitig etwas mitbekommen, wäre ich dazwischengegangen“, sagt ein Imbissmitarbeiter von nebenan. Er habe drei oder vier Schüsse gehört, Tat und Täter aber nicht gesehen.

Flucht nach Überfall auf Juwelier am Steintor in Hannover. © Quelle: Hannover Reporter

„Sie riefen: ,Hände hoch‘“

Den Polizeieinsatz nach dem Überfall hat auch eine Frau verfolgt, die erst vor Kurzem selbst Opfer eines solchen Verbrechens wurde: An der Ecke Georgsstraße/Schmiedestraße befindet sich eine Filiale der Kette „Leihhaus“. Dort arbeitete die Frau, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, auch am Montagmittag, den 15. Mai, als das Geschäft überfallen wurde. Der Tatablauf ähnelt dem vom „Altintas“ – nur, dass es glücklicherweise keine Verletzten gab: Drei mit Sturmhauben vermummte Männer stürmten das Geschäft. „Sie riefen: ,Hände hoch‘“, erinnert sich die Mitarbeiterin.

Dann kletterten sie über eine zwei Meter hohe Trennwand in den Verkaufsraum, nahmen Schmuck aus den Vitrinen. Wie die Räuber der jüngsten Tat an der Georgstraße flüchteten die Täter auch hier auf Fahrrädern. „Der Überfall hat keine zwei Minuten gedauert“, so die Mitarbeiterin. Die Polizei prüft Zusammenhänge zwischen den beiden Taten.

Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

Seit dem Überfall im Mai hat das Leihhaus seine Sicherheitsvorkehrungen verstärkt: Auf der Trennwand prangen Metalldornen, die ein Übersteigen verhindern sollen. Außerdem weist ein Schild am Eingang auf Videoüberwachung hin – und aus dem Schaufenster wurden Wertgegenstände entfernt.

Auch der Juwelier „Hanan“ an der nahe gelegenen Nordmannpassage setzt auf strikte Maßnahmen: Kundinnen und Kunden können das Geschäft mit der prachtvollen Schmuckauslage nicht einfach betreten. Wer rein will, muss klingeln. Die Tür wird dann von innen geöffnet. Die Fensterfront ist mit Panzerglas gesichert. Der „Hanan“-Inhaber hofft das Beste für seinen schwer verletzten Kollegen aus dem benachbarten „Altintas“. Welche Sicherheitsvorkehrungen hier Räuber abschrecken sollten, dazu macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben. Dem Vernehmen nach war das Geschäft aber frei zugänglich.

„Da wäre den Tätern die Flucht garantiert nicht gelungen“

„In Istanbul gibt es Straßenzüge, da ist ein Juwelier neben dem nächsten“, so der türkische Inhaber des „Hanan“. Jeweils fünf Geschäfte würden sich einen Sicherheitsdienst teilen. „Da wäre den Tätern die Flucht garantiert nicht gelungen.“

