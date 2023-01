﻿Verbrechen in Wunstorf: Schule setzt Krisenteam für die Aufarbeitung ein

Hannover. Die Evangelische IGS Wunstorf setzt ein Krisenteam ein, um den grausamen Tod eines 14-jährigen Schülers der IGS aufarbeiten und bewältigen zu können. Das gab ein Sprecher der Landeskirche am Dienstag bekannt. Das Krisenteam soll die nächsten Maßnahmen an der Schule – sowohl für Schüler als auch für das Kollegium – koordinieren.

Dazu gehört, dass der bereits eingerichtete Andachtsraum weiter für Schüler, Eltern und Lehrer geöffnet bleibt und auch zu Gesprächsangeboten mit Seelsorgern genutzt werden kann. Für die besonders betroffenen Schüler und Schülerinnen der beiden 8. Klassen werde es in den kommenden Tagen zunächst keinen normalen Unterricht geben. Man werde gemeinsam schauen, was passende Wege seien und über den Unterricht hinaus mit einem externen Experten arbeiten, hieß es weiter. Für alle anderen gebe es weiterhin Gesprächsangebote mit dem Ziel, eine Balance zwischen Gesprächsangeboten und „normalem“ Schulleben zu finden, hieß es weiter.

Staatsanwaltschaft geht von Vorsatz aus

Der getötete Schüler war in der vergangenen Woche nach einer groß angelegten Suche auf einem Brachgelände am Rande eines Dorfes bei Wunstorf gefunden worden. Er war am Abend zuvor nicht von einer Verabredung mit einem Mitschüler zurückgekehrt und als vermisst gemeldet worden. Ein weiterer 14-Jähriger, eben jener Mitschüler, steht im Verdacht, den Jungen getötet und seinen Leichnam versteckt zu haben. Er sitzt inzwischen wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht von einer vorsätzlichen Tat aus.

Bislang keine Hinweise auf Mobbing an der Schule

Die Oberlandeskirchenrätin und zuständige Schuldezernentin Kerstin Gäfgen-Track sagte am Dienstag, dass es für alle Mitglieder der Schulgemeinschaft eine enorme Herausforderung sei, damit umzugehen, „dass das Opfer wie auch der mutmaßliche Täter Schüler des achten Jahrgangs der Schule gewesen sind“. Die Schule habe bislang keine Hinweise darauf gefunden, dass der getötete Schüler gemobbt worden sei. Um festzustellen, ob es möglicherweise doch auch schulische Hintergründe gebe, werde man mit externen Fachleuten zusammenarbeiten.

Dem Jugendamt der Region Hannover, das auch für Wunstorf zuständig ist, waren nach Angaben einer Sprecherin weder der Täter noch seine Familie bisher bekannt.