﻿Warum töten Kinder Kinder, Herr Brylla?

Die Gewalttat von Wunstorf schockiert umso mehr, als der Täter erst 14 Jahre alt ist. Was muss passiert sein, wenn Kinder Kinder töten? Begreift ein 14-Jähriger schon die Endgültigkeit seiner Tat? Und wie kann er mit so einer Tat leben? Fragen an den hannoverschen Jugendtherapeuten Kurt Brylla.

Herr Brylla, in Wunstorf hat ein 14-Jähriger einen anderen 14-Jährigen getötet. Wie können Kinder überhaupt so grausam, so gewalttätig werden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Regel werden sie es nicht. Die Frage sollte sein: Wie kommt es, dass die gesunde Aggression, die wir alle – schon zum Selbstschutz – in uns tragen, sich in eine derart destruktive Richtung wendet? Welches Lebensschicksal steht dahinter, wenn ein Kind ein anderes derart quälen, demütigen und schließlich brutal töten will. Zu diesem Zeitpunkt verbieten sich Spekulationen zu dem konkreten Fall schon zum Schutz der Familie des Täters. Auch sie wird völlig verzweifelt sein und sich in den kommenden Tagen und Wochen womöglich großer Ablehnung ausgesetzt sehen. Beide Familien sollten vor einem Spießrutenlauf bewahrt werden.

Es gibt aber ja – unabhängig von diesem Einzelfall – Erfahrungen damit, wie es zu solchen Taten kommt. Was weiß man darüber, warum Kinder Kinder töten? Zumal, wenn es sich wie in Wunstorf offenbar nicht um eine Affekttat handelt. Der Junge in Wunstorf fesselte und knebelte sein Opfer offenbar, bevor er es mit einem oder mehreren Steinen bewarf.

„Für mich kommt die Tat einer Hinrichtung gleich“

Ob mit Tötungsabsicht oder nicht: Für mich kommt diese Tat fast schon einer Hinrichtung gleich. Man muss in jedem Fall davon ausgehen, dass es nicht nur eine Ursache, sondern mehrere Faktoren im Hintergrund gibt, wenn ein Kind dermaßen gewalttätig wird. Oft sprechen wir in solchen Fällen von mangelnder Empathie und fehlender Mentalisierung. Es fehlt den Tätern die Fähigkeit, sich in das Opfer hineinzuversetzen, überhaupt nachzuvollziehen und mitzuempfinden, wie das Opfer sich fühlt, wenn man ihm Schmerzen zufügt. Bei Kindern gibt es darüber hinaus auch Mechanismen, die dazu führen, dass sie ihren Lebensfrust sozusagen kompensatorisch an dem Opfer ausleben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Was meinen Sie damit? In dem Wunstorfer Fall heißt es, dass die Beziehung der beiden Jungen vorher schon problematisch war. Sogar von Mobbing ist die Rede.

Warum quäle ich Mitschüler, demütige ich sie, mache sie kleiner, unterwürfiger? Ich tue dies eventuell, um selber besser, allmächtiger dazustehen, um derjenige zu sein, der die Kontrolle hat.

Im Andachtsraum der IGS Wunstorf können Schülerinnen und Schüler die Trauer über ihren getöteten Mitschüler zum Ausdruck bringen. © Quelle: Lothar Veit/dpa

Wie kann aus Mobbing Hass werden, an dessen Ende so eine furchtbare Tat steht? Zumal der getötete Junge dem Täter ja offenbar gar keine Angriffsfläche bot. Er wird als von seinem Umfeld als lieb, als sympathisch, ja als fast schon übertrieben nett beschrieben.

Ich will es einmal in aller Vorsicht so formulieren: Dass ein Kind besonders lieb und besonders freundlich ist, kann für jemanden, dessen Leben weitaus unfreundlicher ist, am Ende auch eine Provokation darstellen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Begreift ein 14-Jähriger eigentlich schon das Ausmaß und die Endgültigkeit so einer Tat?

Das Ausmaß ganz bestimmt nicht. Dennoch sind Jugendliche in diesem Alter in der Regel in der Lage, die Endgültigkeit des Todes zu begreifen und in seinen Dimensionen zu erfassen. Dennoch wird das am Ende in diesem Fall auch eine Frage sein, ob auch dieser Täter dazu emotional und kognitiv in der Lage war.

„Die Familie des Opfers muss auch mit den schrecklichen Bildern der Tat leben lernen“

Im Grunde hat der 14-Jährige durch sein Handeln nicht nur eine, sondern zwei Familien zerstört, die des Opfers, aber auch seine eigene. Wie werden sie mit dieser Tat weiter leben können?

Das Mitgefühl sollte in so einem Fall zunächst einmal vor allem der Familie des Opfers gelten. Sie muss sich nicht nur von ihrem Kind verabschieden. Sie muss auch lernen, mit den schrecklichen Bildern zu leben, die mit seinem Tod verbunden sind. Es wird eine tiefe Wunde bleiben, die sich nicht verdrängen lässt. Man kann ihr nur von Herzen wünschen, dass sie viele liebevolle und haltende Menschen in ihrer Umgebung haben, die sie in ihrem Schicksal begleiten und es erträglicher machen. Sie wird dazu professionelle Hilfe brauchen. Auch die Familie des Täters wird Beistand und Hilfe brauchen.

„Der Täter wird die Tat womöglich zunächst aus seinem Leben ausradieren“

Und der Täter? Wie kann ein Jugendlicher mit so einer Tat leben?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Er wird die Tat möglicherweise zunächst scheinrechtfertigen, also die Schuld den Umständen der Tat oder gar dem Opfer zuschieben. Oder er wird versuchen die Tat zu verdrängen, sie aus seinem Lebenshintergrund auszuradieren. Als jemand, der in seinem Berufsleben auch mit straffälligen Jugendlichen zu tun hatte, möchte ich trotz allem auch daran erinnern, dass dieser 14-Jährige noch am Anfang seines Lebens steht. Mich macht betroffen, dass jemand ein Schicksal hatte, das ihn irgendwann zu so einer Tat trieb. Eine Chance für die Zukunft hat er nur, wenn er mit viel Unterstützung lernen kann, die Hintergründe seiner Tat zu verstehen und somit auch besser mit seinen Aggressionen, seinem Hass, seinen Gefühlen umzugehen lernt.