﻿Verbrennungsopfer: Kinderklinik operiert erstmalig mit Fischhaut

Eine Gartenlaube in Hannover-Kirchrode ist am Montagnachmittag in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz, die Löscharbeiten gestalten sich schwierig. Anfangs wurde vermutet, ein Mensch sei im Inneren des Häuschens eingeschlossen – der Verdacht bestätigte sich aber nicht.