﻿Verdi erhöht Druck: Warnstreiks im Einzelhandel in Hannover

Hannover. Plakate sollen die Kunden informieren, vor den Läden wehen Gewerkschaftsfahnen: Für den heutigen Freitag hat die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi den Einzelhandel in der Region erneut zum Warnstreik aufgerufen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An dem Ausstand beteiligen sich Filialen von Edeka, Marktkauf und Kaufland. Aber auch Bekleidungsgeschäfte H&M, Zara und Primark machen mit, ebenso die tariflose Parfümeriekette Douglas und der tariflose Baumarktriese Obi.

Lesen Sie auch

Gewerkschaftssekretär Mizgin Ciftci: „Wir wollen vor der dritten Verhandlungsrunde am 6. Juli nochmals den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen.“ Die Wut unter den Beschäftigten sei groß. Ciftci: „Wer im Einzelhandel in Vollzeit arbeitet, verdient im Mittel rund 800 Euro weniger als in der Gesamtwirtschaft. Jede dritte Verkäuferin muss zusätzlich zu ihrem Gehalt Aufstockerleistungen vom Staat beziehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verdi fordert im aktuellen Tarifstreit 2,50 Euro mehr pro Stunde. Gegen 11.30 Uhr ist am Freitag am Kröpcke in Hannover eine Kundgebung geplant.

HAZ