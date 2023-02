﻿Verdi macht Druck: 5500 Beschäftigte streiken in Hannover

Die Gewerkschaft Verdi hat in Hannover ein deutliches Zeichen gesetzt. 5500 Beschäftigte legten am Dienstag ihre Arbeit nieder. Regionspräsident Steffen Krach (SPD) solidarisierte sich mit den Streikenden.

Hannover. Mit langen Protestzügen und einer Großkundgebung an der Goeseriede hat die Gewerkschaft Verdi in Hannover am Dienstag ihren Forderungen nach deutlich mehr Lohn Nachdruck verliehen. Die Streikaktionen hatten massive Auswirkungen auf den Alltag vieler Hannoveraner. Busse und Stadtbahnen standen still, kommunale Kitas, Schwimmbäder, Bibliotheken und Sparkassen-Filialen blieben geschlossen. Auch Personal des Klinikums Region Hannover legte seine Arbeit nieder. Es könnte erst der Anfang deutlich umfangreicherer Streiks sein.