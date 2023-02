﻿Ausfälle bei Müllabfuhr, Nahverkehr, Kitas, Krankenhäuser: Verdi ruft zum Warnstreik auf

Am Dienstag, 21. Februar, ruft die Gewerkschaft Verdi kommunale Mitarbeiter in der Region Hannover zum Warnstreik auf. Einschränkungen bei der Müllabfuhr, in der Kita-Betreuung, im öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäuser und Ämtern dürften die Folge sein – je nachdem, wie viele Beschäftigte dem Aufruf folgen.

Müll bleibt liegen: Das Entsorgungsunternehmen Aha kündigt bereits an, dass die Müllabfuhr am Dienstag, 21. Februar, ausbleibt.

Hannover. Einschränkungen bei Müllabfuhr, im öffentlichen Nahverkehr, in Krankenhäusern und Kitas sowie in Ämtern müssen die Bewohner Hannovers und der Umlandkommunen am kommenden Dienstag, 21. Februar, hinnehmen. Die Gewerkschaft Verdi ruft an diesem Tag die Beschäftigten von Kommunen und kommunalen Unternehmen zum Warnstreik auf. Man wolle ein „deutliches Signal“ für die kommende Verhandlungsrunde im Tarifstreit setzen, heißt es vonseiten der Gewerkschaft.

Wie groß die Einschränkungen am Ende ausfallen, hängt davon ab, wie viele Beschäftigte am Streik tatsächlich teilnehmen. Erfahrungsgemäß ist die Bereitschaft zum Arbeitskampf beim Entsorgungsunternehmen Aha sowie bei der Üstra und in den städtischen Kitas hoch. Die Wahrscheinlichkeit sei hoch, so schätzt die Gewerkschaft Verdi, dass an dem Tag keine Busse und Stadtbahnen fahren, und auch zahlreiche Kitas geschlossen bleiben. In Krankenhäusern dürfte ein Notdienst aufrechterhalten werden, möglicherweise werden geplante Operationen verschoben.

Streik: Bei der Üstra ist die Bereitschaft zum Arbeitskampf erfahrungsgemäß hoch. Sollten sich die Mitarbeiter am Streik beteiligen, bleiben die U-Bahnstationen leer. © Quelle: Christian Behrens

Aha: Müllabfuhr fällt aus

Aha kündigt bereits an, dass am 21. Februar Wertstoffhöfe und Deponien geschlossen bleiben. „Bis auf einen Notdienst, beispielsweise für Krankenhäuser und Altenheime, ruht die von Aha durchgeführte Abfallentsorgung in der Region Hannover“, teilt das kommunale Unternehmen mit. Ausgenommen seien Sperrmüllabholungen, die für diesen Tag zugesagt wurden. Die ausgefallene Abfuhr werde nicht nachgeholt. Erst zum nächsten regulären Termin hole man den Müll wieder ab. Bestreikt wird auch die Straßenreinigung. Bei Glättegefahr will Aha einen Notdienst einsetzen.

Gewerkschaft will 10,5 Prozent mehr Lohn

Hintergrund sind die derzeitigen Verhandlungen um Tarife für Beschäftigte des Bundes und der Kommunen. Nach der ersten Runde sind Gewerkschafter und Vertreter von Arbeitgeberverbänden ohne Ergebnis auseinander gegangen. Am 22. und 23. Februar stehen die nächsten Verhandlungstage an. Die Gewerkschaft Verdi und der Beamtenbund gehen mit einer Forderung von 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro zusätzlich im Monat für die Beschäftigten von Bund und Kommunen ins Rennen. Die Arbeitgeberseite verweist auf knappe Kassen und lehnt die Forderung ab. Ein eigenes Angebot haben die Arbeitgeber bisher nicht vorgelegt.