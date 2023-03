﻿Verdi-Streik am Dienstag in Hannover: Diese 43 Kitas bleiben geschlossen

Geldautomat am Großen Hillen in Kirchrode gesprengt – nicht zum ersten Mal

Am frühen Montagmorgen ist in Hannover abermals ein Geldautomat gesprengt worden: Tatort war eine Filiale der Deutschen Bank am Großen Hillen. Die unbekannten Täter sind nach Polizeiangaben auf der Flucht. Die Filiale in Kirchrode ist damit nicht zum ersten Mal ins Visier von Automatensprengern geraten.