﻿Verdi-Streik am Montag: Flughafen Hannover rechnet schon Sonntag mit massiven Problemen

114 Starts und Landungen fallen am Montag wegen des Verdi-Streiks am Flughafen Hannover aus. Durch die Osterferien rechnet der Airport mit 15.000 Betroffenen. Demnach fangen die Probleme wohl schon Sonntagabend an und dauern bis Dienstagnacht.

Hannover. Wegen des bundesweiten Verdi-Warnstreiks am Montag, 27. März, wird es am Flughafen Hannover zahlreiche Ausfälle geben. Ausgerechnet zum Start in die Osterferien werden diverse Verbindungen in Urlaubsgebiete ersatzlos gestrichen oder verlegt. Der Airport und die ersten Airlines wie Tuifly geben inzwischen Informationen bekannt, die Beeinträchtigungen beginnen sogar bereits am Sonntagabend, 26. März.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Flughafensprecherin Kristin Peschel schätzt, dass allein am Montag rund 15.000 Menschen betroffen sein werden. Eigentlich sind 114 Flugbewegungen geplant – 52 Starts und 62 Landungen. Aber: „Es könnte sein, dass mit den Arbeitsniederlegungen bereits am Abend vorher begonnen wird“, sagt Peschel. Somit wird davon ausgegangen, dass die Streikauswirkungen etwa in der Gepäckabfertigung schon ab Sonntag, 21 Uhr, spürbar werden. Die ganztägigen Arbeitsniederlegungen wirken sich zudem bis in die Nacht zu Dienstag, etwa 1.30 Uhr aus.

Rät von der Anreise „dringend ab“: Die Lufthansa hat in Hannover insgesamt 30 Starts und Landungen am Sonntag sowie Montag gestrichen. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Streik am Flughafen Hannover: Lufthansa streicht Flüge

Auf seiner Webseite teilt der Flughafen bereits mit, es sind „erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten“. Über die konkreten Einschränkungen können allerdings bloß die Airlines Auskunft erteilen. Es wird empfohlen, frühzeitig Kontakt aufzunehmen. Laut Peschel hat beispielsweise die Lufthansa für Sonntag jeweils sechs Starts und Landungen gestrichen, am Montag sind es je neun. Die Airline rät zudem auf ihrer Webseite von einer Anreise zum Flughafen „während der betroffenen Zeiten dringend ab“. Da auch die Bahnen bestreikt werden, steige sogar die Gefahr, nicht wieder abreisen zu können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Auch Tuifly bereitet Kundinnen und Kunden schon jetzt auf zu erwartende Probleme vor. Konkrete Angaben macht das Unternehmen allerdings noch nicht. Diese sollen schnellstmöglich folgen, „sobald uns detaillierte Informationen vorliegen“. Immerhin: Beispielsweise die Flughäfen Braunschweig und Paderborn sind nicht vom Streik betroffen. Bei den vergangenen Arbeitsniederlegungen Mitte Februar setzte Tuifly deshalb ab Hannover Shuttlebusse ein und ließ die Urlaubsflieger von dort aus starten. Ob dies auch jetzt wieder eine Option ist, ist noch unklar.