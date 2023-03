﻿Der Streik geht weiter: Üstra in Hannover steht auch am Donnerstag still

Auch wenn der landesweite Verdi-Streik am Mittwoch beendet ist: In Hannover müssen die Menschen weiterhin mit Beeinträchtigungen leben. Denn die Üstra wird auch am Donnerstag, 23. März, noch alle Busse und Stadtbahnen in den Depots lassen. Bei Aha dauern die Arbeitsniederlegungen ebenfalls an.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket