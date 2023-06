﻿Streik und Protest im Handel: 1500 ziehen durch Hannover

Protesttag und Streik im Handel: Verdi hat für Donnerstag in Niedersachsen zum Warnstreik aufgerufen und zur zentralen Aktion nach Hannover gebeten. Rund 1500 Beschäftigte folgten dem Aufruf – und machten an vielen Stellen klar, warum sie mehr als nur ein bisschen kampfbereit sind.

Hannover. Im Tarifstreit des Handels hatte die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag zum Warnstreik in Niedersachsen und Bremen aufgerufen. In der Mittagszeit gab es eine zentrale Kundgebung in Hannover, danach einen Protestzug durch die Innenstadt.