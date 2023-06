﻿Streik und Protest im Handel: 1500 ziehen durch Hannover

Hannover. Im Tarifstreit des Handels hat die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag zum Warnstreik in Niedersachsen und Bremen aufgerufen. Seit 11 Uhr läuft dazu eine zentrale Kundgebung in Hannover mit anschließendem Protestzug durch die Innenstadt. Die Gewerkschaft zählte 1500 Beschäftigte.

Grund des Streikaufrufs und der Protestaktion: Auch die zweite Verhandlungsrunde für den Einzelhandel hat aus Gewerkschaftssicht kein akzeptables Ergebnis gebracht. Ein erweitertes Angebot der Arbeitgeber bezeichnete die Gewerkschaft als „immer noch völlig unzureichend“.

Verdi fordert 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde sowie eine Allgemeinverbindlichkeit der Tarifverträge und ein rentenfestes Mindestentgelt von 13,50 Euro pro Stunde.

In der Branche sind laut Gewerkschaftsangaben rund 330.000 Beschäftigte in Niedersachsen und rund 28.000 Beschäftigte in Bremen tätig.

HAZ