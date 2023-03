Mitarbeiter des Klinikums Region Hannover bleiben auch am Mittwoch der Arbeit fern – der Verdi-Streik geht in den zweiten Tag. Warum gehen die Streikenden so energisch auf die Straße? Und was ist mit geplanten Operationen im Krankenhaus? Lesen Sie hier Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Streik für mehr Gehalt: Mehrere Tausend Menschen haben am Dienstag bei Demonstrationen in Hannover teilgenommen. Auf dem Trammplatz vor dem Neuen Rathaus hatte es eine Kundgebung gegeben. Am Klinikum Region Hannover gehen die Warnstreiks am Mittwoch weiter.

Streik am Klinikum in Hannover: Warum die Mitarbeiter sauer sind und am Mittwoch erneut auf die Straße gehen

Hannover. Die Gewerkschaft Verdi hat im Rahmen der aktuellen Tarifrunde für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen die Angestellten aus dem Gesundheitswesen zu einem zweitätigen Warnstreik aufgerufen. Am Dienstag gingen laut Polizei bereits rund 6000 Menschen in Hannover auf die Straße. Am Mittwoch, 15. März, wird es erneut Demonstrationen und Arbeitsniederlegungen geben. Davon betroffen sind Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, darunter auch die Einrichtungen des Klinikums Region Hannover (KRH). Alles Wissenswerte rund um den zweitägigen Warnstreik erklären wir im FAQ.

Worum geht es der Gewerkschaft und den Angestellten?

Um mehr Gehalt. Das erste Angebot der Arbeitgeber lautete insgesamt 5 Prozent mehr Lohn in zwei Stufen, plus Einmalzahlungen in Höhe von 2500 Euro. Verdi fordert dagegen 10,5 Prozent mehr Geld – mindestens 500 Euro, damit Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen nicht trotz Lohnerhöhung Reallohnverluste haben. Azubis müssten mindestens 200 Euro mehr bekommen, verlangt die Gewerkschaft außerdem.

Mehr als 8000 Menschen hat Verdi in Hannover gezählt. Die Polizei spricht von rund 6000 Teilnehmern der Demonstration am Dienstag. © Quelle: Tobias Wölki

Nach dem Willen der Arbeitgeber soll es zudem für Beschäftigte in den Kliniken und Pflegeeinrichtungen eine Sonderregelung geben, wonach diese unter bestimmten Voraussetzungen auf Lohn verzichten sollen. Auch das will Verdi verhindern. Das Regionsklinikum Hannover etwa ist seit Jahren defizitär.

Warum wird weiter gestreikt?

Verdi ist mit dem bisherigen Angebot unzufrieden. „Das Angebot, das uns die Arbeitgeber Ende Februar gemacht haben, ist eine Frechheit. Die Beschäftigten im Gesundheitswesen wurden in der Pandemie beklatscht und bejubelt. Zum Dank dafür soll ihnen der Lohn gekürzt werden können, wenn es einem Betrieb wirtschaftlich schlecht geht. Das ist respektlos“, sagt David Matrai, Fachbereichsleiter bei Verdi im Landesbezirk Niedersachsen. Auf dem Rücken der Beschäftigten werde das ausgetragen, was bei der Finanzierung des Gesundheitswesens schieflaufe.

Kämpfen für bessere Bezahlung in Pflege und Krankenhaus: Demonstranten am Dienstag in Hannover. Am Mittwoch geht es mit neuen Aktionen weiter. © Quelle: Rainer Dröse

Ärger gibt es auch bei der Laufzeit der Vereinbarung: Die Arbeitgeber wollen 27 Monate, Verdi aber nur zwölf Monate. Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft weiter Druck auf Bund und Kommunen als Arbeitgeber machen.

Wie ist die Stimmung unter den Beschäftigten?

Inzwischen verschärft sich der Ton. David Matrai sagt, das Ansinnen der Arbeitgeber, Löhne sogar noch kürzen zu wollen, sorge bei den Beschäftigten für viel Wut. Pflegekräfte, Ärzte, Therapeuten, Notfallsanitäter, Laborassistenten und alle anderen dazugehörigen Berufsgruppen trügen dazu bei, dass das Gesundheitssystem funktioniere. „Sie sind systemrelevant. Das muss sich auch im Lohn widerspiegeln“, sagt Verdi. Der öffentliche Dienst müsse ein attraktiver Arbeitgeber bleiben, sonst leide auch die Gesundheitsversorgung.

Sind die Krankenhäuser geschlossen?

Nein, in den Einrichtungen wurden Notdienste organisiert, geplante Operationen wurden und werden verschoben. Gemeinsam mit der Gewerkschaft hatte das KRH im Vorfeld eine Notdienstvereinbarung für den Warnstreik getroffen. Diese regelt, dass das KRH an allen vom Streik betroffenen Standorten eine Notfallversorgung und die Patientensicherheit gewährleistet. Vor diesem Hintergrund sind geplante Eingriffe außerhalb der Notfallversorgung nur zu einem geringen Teil durchgeführt worden, heißt es beim Klinikum. Der überwiegende Teil dieser Operationen sei auf einen anderen Termin verschoben worden. Nach Angaben des Klinikums wurden am Dienstag alle Standorte bestreikt, der Schwerpunkt habe bei den zehn Krankenhaus-Standorten gelegen.

Wie geht es weiter?

Am Mittwoch geht der Warnstreik am Klinikum in den zweiten Tag. Dann ist Schluss. Die dritte Runde der Tarifverhandlungen findet vom 27. bis 29. März statt. Bis dahin könnte es aber noch weitere Aktionen geben. Verdi plant offenbar für den 22. März einen landesweiten Streiktag in Niedersachsen. Und am 27. März wollen mehrere Gewerkschaften gemeinsam den Verkehr in ganz Deutschland lahmlegen – also sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr. Auch Flughäfen könnten wieder betroffen sein.