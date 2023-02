﻿So geht es weiter im Tarifstreit im öffentlichen Dienst

Am Mittwoch und Donnerstag setzen sich Gewerkschafts- und Arbeitgebervertreter wieder an einen Tisch, um über die neuen Tarife für 2,5 Millionen Beschäftigte in den Kommunen und beim Bund zu verhandeln. Eine dritte Runde ist für Ende März angesetzt.

Hannover. Kitas dicht, Busse und Stadtbahnen stehen still, Müllabfuhr bleibt aus – es ist nur ein eintägiger Warnstreik der kommunalen Beschäftigten, aber die Wirkung ist groß. Damit senden die Gewerkschaft Verdi sowie der Beamtenbund ein deutliches Signal an die Arbeitgeberverbände: Sie sind entschlossen, für ihre Forderungen zu kämpfen. 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro monatlich mehr.

Weitere Streiks nicht ausgeschlossen: dritte Verhandlungsrunde Ende März

Die Arbeitgeberseite hat das in der ersten Verhandlungsrunde abgelehnt. Angesichts der klammen Kassen sei die Forderung nicht zu erfüllen. Am Mittwoch, 22. Februar, und Donnerstag, 23. Februar, setzen sich Gewerkschafter und Arbeitgeber noch einmal zusammen. Eine dritte Verhandlungsrunde ist vom 27. bis 29. März geplant. Bisher sieht es nicht nach Annäherung zwischen den Tarifparteien aus.

Weitere Warnstreiks sind also nicht ausgeschlossen. Andererseits dürfte Arbeitgeber-Verhandlungsführerin Nancy Faeser (Bundesinnenministerin) nicht an einem ausufernden Tarifstreit mit tagelangen oder gar wochenlangen Streiks interessiert sein, schließlich will sie als Spitzenkandidatin in Hessen noch eine Wahl gewinnen.