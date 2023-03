﻿Schon wieder Streik: Üstra in Hannover steht nächste Woche gleich an zwei Tagen still

Der Arbeitskampf geht weiter: Die Üstra wird kommende Woche sogar an zwei Tagen bestreikt.

Verdi erhöht die Schlagzahl bei den Streiks im öffentlichen Dienst: Die Bahnen und Busse der Üstra in Hannover bleiben nächste Woche gleich an zwei Tagen in ihren Depots. Schon im Vorfeld hatte die Gewerkschaft landesweite Arbeitsniederlegungen angekündigt.

