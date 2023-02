﻿Verdi-Warnstreik am Freitag: Kein regulärer Betrieb, aber fünf Starts vom Flughafen Hannover

Nur fünf statt 33 Starts wird es am Freitag am Flughafen Hannover geben.

Die Gewerkschaft Verdi ruft für Freitag zum Warnstreik an sieben Flughäfen in Deutschland auf. An einigen ist bereits der gesamte Passagierbetrieb eingestellt worden, auch auf dem Airport Hannover sind die Auswirkungen immens. Allerdings werden in Langenhagen fünf Flieger starten.

