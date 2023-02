﻿Keine Bahnen, keine Betreuung: Was der Streik im öffentlichen Dienst bedeutet

Kita dicht: Nahezu alle städtischen Kitas in Hannover dürften am 21. Februar geschlossen bleiben, denn der gewerkschaftliche Organisationsgrad bei den Beschäftigten in den Einrichtungen ist traditionell hoch.

Hannover. Eltern, die ihre Kinder in einer kommunalen Kita in der Region Hannover angemeldet haben, sollten sich darauf einstellen, dass sie diese am nächsten Dienstag selbst betreuen müssen. Denn viele Kitas dürften dicht bleiben. Notbetreuung gibt es nicht. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat im Vorfeld der nächsten Tarifrunde im öffentlichen Dienst alle Beschäftigten der Kommunen und von kommunalen Unternehmen für den 21. Februar zu einem eintägigen Warnstreik aufgerufen. Ob alle 43 städtischen Kitas in Hannover geschlossen bleiben, ist noch unklar, aber wahrscheinlich. Eine Stadtsprecherin drückt es so aus: „Vor dem Hintergrund des aktuellen Krankheitsstandes und des hohen Organisationsgrades bei den Beschäftigten in den Kitas können wir aber davon ausgehen, dass alle Kitas betroffen und geschlossen sein werden. Eine Notbetreuung gibt es bei eintägigen Warnstreiks nicht.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schon im vergangenen Jahr waren Erzieherinnen und Erzieher in Hannover auf die Straße gegangen. Damals ging es um Arbeitsbedingungen und Eingruppierungen, jetzt wird um Gehalt gerungen. © Quelle: Samantha Franson

Verdi rechnet damit, dass sich auch aus allen Umlandkommunen Beschäftigte am Warnstreik beteiligen werden. Die stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin Stefanie Reich sagt: „Es kann auch dazu kommen, das Kitas aufgrund dessen nicht öffnen können. Allerdings ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht seriös einschätzbar, wie viele es sind und wo die Schwerpunkte liegen werden.“

Bereits im vergangenen Jahr hatten immer wieder Tausende Erzieherinnen und Erzieher ihre Arbeit niedergelegt. Damals war es um den Tarifvertrag der Länder gegangen. In diesem Jahr geht es um die Mitarbeiter in den Kommunen und beim Bund. Statt um Arbeitsbedingungen und Eingruppierungen wird jetzt um das konkrete Gehalt gerungen. Verdi fordert eine Lohnerhöhung von 10,5 Prozent.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Busse und Bahnen der Üstra fahren nicht – Schülerbeförderung fällt aus

Nichts geht mehr: Wenn Busse und Bahnen nicht fahren – wie hier im Jahr 2020 – hat dies auf massive Auswirkungen auf die Schülerbeförderung. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Nicht nur die kommunalen Kitas werden nächsten Dienstag geschlossen bleiben, auch die Busse und Bahnen der Üstra fahren den ganzen Tag über nicht. Somit gibt es auch keine Schülerbeförderung. Schulleiter und Schulleiterinnen meinen allerdings nicht, dass die Kinder deswegen reihenweise zu Hause bleiben müssen. Streiks im öffentlichen Nahverkehr hätten schon in den vergangenen Jahren nicht zu Problemen geführt, sagt Michael Bax von der Leonore-Goldschmidt-Schule am Mühlenberg: „Dann wurde das Fahrrad genutzt oder das Elterntaxi aktiviert.“ Michael Schneemann von der Goetheschule rechnet wegen des Streiks allerdings sehr wohl mit deutlichen Einschränkungen im allgemeinen Schulbetrieb, nicht aber im Bereich des Unterrichts, da Lehrkräfte als Beamte ja nicht streiken dürften.

Trotz Streiks der Öffis: Schulen planen keinen Online-Unterricht

Nicht geplant: Die Schulen in der Region Hannover wollen die Schüler nicht ins Homeschooling schicken, nur weil die Busse und Bahnen nicht fahren. © Quelle: Stefan Puchner/dpa

Auch Gregor Ceylan von der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Hemmingen schätzt, dass die Streikauswirkungen nicht so gravierend sein dürften. Keine Schule plant von vornherein die Kinder wegen des Streiks im Homeschooling zu lassen: „Fernunterricht flächendeckend scheint uns hier übertrieben zu sein“, sagt etwa Ceylan, „auch weil wir das mangels Glasfaserverbindung noch nicht umsetzen können.“ Die Corona-Zeit habe zudem gezeigt, dass Unterricht in der Schule und in Interaktion sehr wichtig sei. Sollten es aber Schüler wegen des Streiks nicht zur Schule schaffen, könnte man ihnen natürlich den Lernstoff und Aufgaben problemlos über die Schülerplattform Iserv zur Verfügung stellen, sagt Jasper Elter, stellvertretender Leiter der KGS Wennigsen. Seit der Pandemie sei das geübte Praxis. Das Kultusministerium werde die Schulen nicht auffordern, ihre Schüler vorsichtshalber zu Hause zu unterrichten, stellt auch Ministeriumssprecher Sebastian Schumacher klar.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch Linien von Regiobus betroffen

Obwohl Regiobus vom Streik eigentlich nicht betroffen ist, werden am Dienstag trotzdem 170 Fahrten der insgesamt rund 6000 täglichen Fahrten entfallen, sagt Sprecher Tolga Otkun, denn diese Strecken werden vom Subunternehmer Üstra-Reisen bedient, ein Tochterunternehmen der Üstra, das ebenfalls zum Streik aufgerufen ist. Konkret betroffen sind die Linien 320 und 365 im Bereich Pattensen/Springe sowie die Linien 620, 621, 630, 635, 639, 690 und 692, die in Langenhagen und Großburgwedel fahren. Betroffen sind auch die SprintH-Linien 300, 400, 600 und 900. Regiobus weist darauf hin, dass es in der nächsten Woche zu weiteren Einschränkungen im Busverkehr kommt. Für Freitag, 24. Februar, ist eine Betriebsversammlung angesetzt, die Busse werden vermutlich nur bis 8.30 Uhr fahren. Dann dürften zumindest die meisten Kinder in der Schule sein.