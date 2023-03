﻿Warum Hannovers Schulen auch geöffnet bleiben, wenn der Hausmeister streikt

Wieder einmal gehen Hausmeister, Schulverwaltungskräfte und Sozialarbeiterinnen am Mittwoch für ihre Rechte auf die Straße, die Schulen in Hannover bleiben aber geöffnet. Ihre Aufgaben übernehmen Lehrkräfte, oft aus der Schulleitung.

Ein Hausmeister stellt Stühle in einem Klassenraum auf den Tisch: Am Mittwoch sind viele Hausmeister und Schulverwaltungskräfte allerdings nicht im Dienst, sie gehen für bessere Löhne auf die Straße.

Hannover. Am Mittwoch ist auch an vielen Schulen wieder Warnstreiktag. Im Zuge der Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst werden viele Hausmeister, Schulverwaltungskräfte und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter ihre Arbeit niederlegen. Das heißt aber in der Regel nicht, dass es zu Einschränkungen im Unterrichtsbetrieb kommt. An den meisten Schulen schließen an Streiktagen Mitglieder der Schulleitung die Schulen auf und ab, statt der Sekretariatskräfte nimmt der Anrufbeantworter Krankmeldungen von Eltern für ihre Kinder auf. Die Stadt hat den Schulen bereits im Voraus angekündigt, dass ein Warnstreik angesetzt ist, damit die Schulleiterinnen und Schulleiter entsprechende Vorbereitungen treffen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Notfallbetreuung muss angeboten werden

In der vergangenen Woche musste nur die Gebrüder-Körting-Schule am Warnstreiktag ihre Schüler ins Homeschooling schicken, weil die Umstände laut Landesamt für Schule und Bildung keine andere Lösung zuließen. Sprecherin Bianca Trogisch erklärte: „Der Streik hat dort die ohnehin angespannte Personalsituation auf Grund von Erkrankungen weiter verschärft, sodass der reguläre Schulbetrieb nicht aufrecht erhalten werden konnte. In Ausnahmefällen kann es vorkommen, dass Schulleitungen bei personellen Engpässen den Präsenzunterricht einschränken müssen.“ Dies erfolge in Rücksprache mit dem jeweils zuständigen Regionalen Landesamt für Schule und Bildung. In solchen Fällen solle zudem nach Möglichkeit Distanzunterricht angeboten werden. Auch eine Notbetreuung sei sicherzustellen.

Obwohl Grundschulen in Niedersachsen per Gesetz verlässlich sind und eine Betreuung von täglich 8 bis 13 Uhr sicherzustellen haben, sind also Ausnahmen möglich. Für Mittwoch, 22. März, sind nach Angaben der Behörden für die Schulen in der Region Hannover keine Einschränkungen im Unterrichtsbetrieb durch den Warnstreik bekannt. Allerdings wird für viele Schüler schon der Schulweg eine Herausforderung, denn auch bei der Üstra, den hannoverschen Verkehrsbetrieben, wird gestreikt. Die meisten Busse und Bahnen fahren nicht.