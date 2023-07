﻿Reinhold Fahlbusch erhält das Verdienstkreuz - für ein Lebenswerk, das er durch eine Krankheit (fast) vergessen hat

Tückische Krankheit

Reinhold Fahlbusch war ein sozial engagierter Macher, dann nahm eine Krankheit dem Hannoveraner ganz plötzlich sein Gedächtnis. Wie Puzzleteile rekonstruiert er seine Erinnerungen - auch an seine eigene Lebensleistung, den Einsatz für Arme und Obdachlose, für die er am Dienstag, 25. Juli, von OB Belit Onay das Verdienstkreuz am Bande erhält.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket