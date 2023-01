﻿Verdrängen Sie Drogensüchtige vom Raschplatz? Interview mit Dezernentin Sylvia Bruns

Mit Onlineprogrammen sollen Niedersachsens Grundschüler besser in Deutsch und Mathe werden

Mit elf Onlineprogrammen will Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) Kinder und Lehrkräfte durch alle Jahrgänge beim Lernen und Lehren unterstützen. Vor allem Grundschüler sollen so wieder besser in Deutsch und Mathematik werden.