﻿Vereinshaus des Polizei Hunde Vereins in Wülferode steht in Flammen

Vereinsheim in Wülferode steht in Flammen.

In Wülferode an der Bemeroder Straße steht ein Vereinsheim in Flammen. Anwohnende hatten eine hohe schwarze Rauchsäule am Himmel bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Das Vereinshaus des Polizei Hunde Vereins brennt lichterloh.