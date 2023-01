﻿Stalker bedroht 38-Jährige in der Prozessnacht mit Waffe – und bekommt Bewährungsstrafe

Hannover. Seit mehr als zwei Jahren stellt Jaafar A.-J. einer 38-jährigen Frau aus Hannover nach. Telefonterror, Gewaltandrohungen, Hunderte Anzeigen: Das Stalkingopfer Arife S. fürchtet um ihr Leben – und das ihrer Kinder.

Unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen musste sich der 26-Jährige am Donnerstag am Amtsgericht Hannover verantworten. Polizisten führten den Mann in Handschellen ins Justizgebäude. Wenig später verließ er das Gericht ohne, dafür aber mit einer einjährigen Bewährungsstrafe. Statt im Zuge einer öffentlichen Verhandlung bekommt der Angeklagte das per Strafbefehl mitgeteilt. Gemäß der Strafprozessordnung wurde auf die Verhandlung verzichtet. Denn Richter Jörn Thyen wollte ein Aufeinandertreffen der beiden Parteien verhindern und deeskalieren, teilt das Gericht mit.

Aufeinandertreffen zwischen Stalker und Sohn endet in Messerattacke

Denn eine folgenschwere Begegnung zwischen dem 26-Jährigen und dem 16 Jahre alten Sohn von Arife S. gab es bereits: Am Abend des 18. Juni vergangen Jahres soll der Jugendliche dem Stalker seiner Mutter an der Hildesheimer Straße ein Messer in den Oberkörper gerammt haben. A.-J. wurde schwer verletzt. Der 16-Jährige muss sich derzeit vor der 1. Großen Jugendkammer am Landgericht Hannover verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Mord vor. Anfang Februar könnte es ein Urteil geben. Mindestens bis dahin sitzt er im Jugendgefängnis.

Am Landgericht läuft derzeit die Beweisaufnahme gegen den Jungen. Auch hier spielt wohl das Stalkingverhalten von A.-J. eine Rolle. Arife S. sagte bereits vor ihrem Verfahren am Amtsgericht, dass ihr Sohn aus Angst auf den 26-Jährigen eingestochen habe. Denn dessen unerwünschte Annäherungsversuche an die Familie S. seien schon damals unerträglich gewesen – und endeten auch nach der Messerattacke nicht. A.-J. habe noch vom Krankenhausbett aus Drohanrufe unternommen, sagte die Frau..

Der Ort der Messerstecherei: Die Hildesheimer Straße nahe der Stadtbahnstation Fiedelerstraße. © Quelle: Frank Tunnat (Archiv)

Stalker und 38-Jährige verbindet kurze Liebschaft

Jaafar A.-J. und Arife S. verbindet eine kurze Liebschaft, so die 38-Jährige. Während sie keinerlei Gefühle für den 26-Jährigen entwickelt habe, soll er sich in sein Begehren hineingesteigert haben. „Er hat gesagt, dass er sich in mich verliebt hat. Aber er weiß nicht, was Liebe ist“, sagte die 38-Jährige vor dem Strafverfahren.

Immer wieder soll A.-J. trotz entsprechender Verbote Kontakt zu Arife S. und ihren Kindern aufgenommen haben. Die 38-Jähriger erstatte mehr als 400 Anzeigen gegen ihren Stalker. Ihre Anwältin Anke Blume kritisiert, dass vonseiten der Behörden zu lange nichts unternommen wurde. Auch, dass der 26-Jährige nun einer einjährige Bewährungsstrafe erhalten hat, die aber kein Kontaktverbot als Auflage beinhaltet, heißt sie nicht gut. „Ich bin überzeugt, dass das nicht nachhaltig sein wird“, so Blume.

26-Jähriger soll noch in der Nacht mit Waffe gedroht haben

Sie und Angehörige der Familie S. berichten, dass A.-J. noch in der Nacht vor dem Verfahren gedroht habe. Er soll einen Bekannten der 38-Jährigen, bei dem sie derzeit wohnt, angerufen und am Telefon eine Waffe durchgeladen haben. Deswegen wurde der 26-Jährige vorübergehend in Gewahrsam genommen und von Beamten zum Gericht gebracht. Demnächst sitzt der Stalker wohl wieder im Landgericht – dann allerdings als Opfer.