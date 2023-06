﻿Taxifahrer und Zeugen helfen: Polizei Hannover nimmt Flüchtigen fest

Hannover. Die Polizei Hannover lieferte sich in der Nacht zu Sonnabend, 24. Juni, eine kurze Verfolgungsjagd mit einem 29-Jährigen. Mit einem Taxifahrer und mehreren Zeugen konnten die Beamten den Flüchtigen schließlich festnehmen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eine Streife kontrollierte nach Angaben der Polizei am Freitagabend, 23. Juni, gegen 23.20 Uhr eine fünfköpfige Personengruppe im Bereich der Auguststraße. Ein 29-jähriger Mann gab dabei zunächst falsche Personalien an. „Nachdem er die richtigen Daten genannt hatte, stellten die Einsatzkräfte fest, dass gegen den Mann ein offener Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls vorlag“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Die Beamten brachten den Mann zur Dienststelle an der Herschelstraße. Vor dem Gebäude ergriff er die Flucht.

Taxifahrer und Zeugen helfen

Ein Taxifahrer hatte die Situation bemerkt und ließ eine Polizeibeamtin in sein Auto steigen. Gemeinsam schlossen sie zum Flüchtigen auf. Weitere Zeugen beteiligten sich mit ihrem Pkw an der Verfolgung. „Im Bereich des Odeonplatzes wendeten sie ihr Auto und schnitten dem 29-Jährigen den Weg ab, indem sie die Tür öffneten und ihn am Vorbeikommen hinderten“, berichtet Bertram. Die Polizei konnte den Mann daraufhin erneut festnehmen.

HAZ