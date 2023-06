﻿Mutmaßliche Vergewaltigung beim CSD: Was geschah am Abend des 27. Mai auf dem Opernplatz?

Hannover. Mehr als eine Woche ist es nun schon her, seit eine junge Frau beim Christopher Street Day vergewaltigt worden sein soll – doch noch immer ist nicht klar, wie weit die Polizei in der Sache überhaupt schon ermittelt hat. Das Opfer ist nach Informationen dieser Zeitung eine Minderjährige. Im Nahbereich der Oper soll es zwischen 21 Uhr und dem Ende der dortigen Party um 22 Uhr zu dem Sexualdelikt gekommen sein. Von dem Vorfall hatte das CSD-Organisationsteam berichtet. Sicher ist: Die Hilfesuchende hatte sich nach der Tat an Helferinnen und Helfer des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) gewandt und den sexuellen Übergriff geschildert. „Wir haben dann die Polizei verständigt“, sagt ASB-Sprecherin Marie Rheinländer.

Polizeiermittlungen erst am Anfang

Doch die Polizei hält sich mehr als eine Woche nach dem Vorfall mit Angaben zurück. Ein Grund: Die Behörde hat noch nicht alle Sachverhalte zusammengetragen und verschriftlicht. Ein vollständiger Bericht liege noch nicht vor, so eine Sprecherin. Möglicherweise wurde die Minderjährige auch noch nicht vernommen, heißt es. Die Ermittlungen stehen also noch ganz am Anfang – wenn überhaupt. Dennoch teilt die Polizei schon mit, es handele sich bei der Tat nicht um eine Straftat mit Bezug auf sexuelle Nötigung oder Vergewaltigung. Das könne sich im Laufe der Ermittlungen aber noch ändern. Weiter will sich die Behörde derzeit nicht äußern.

Anna Rießen vom hannoverschen Veranstaltungsnetzwerk „We Take Care“, zu dem auch der CSD gehört, zieht ein ernüchterndes Fazit: „Die schrecklichen körperlichen und verbalen Übergriffe, die Menschen beim CSD in Hannover erleben mussten und noch müssen, bestürzen, machen traurig und wütend.“

Öffentlichmachung von Vorfällen als „mutiger Schritt“

Das Bekanntwerden der brutalen Attacke auf zwei junge CSD-Teilnehmende aus Berlin könne eine Kettenreaktion ausgelöst haben, sagt sie: „Wenn ein Fall öffentlich wird, melden sich im Nachgang häufig noch weitere“, so die Erfahrung von „We Take Care“. Dass der CSD die jüngsten Fälle von Hasskriminalität öffentlich mache, bezeichnet Sprecherin Rießen als „mutigen Schritt“. Die Polizei hatte am CSD-Wochenende Straftaten im mittleren zweistelligen Bereich erfasst – darunter auch mehrere Fälle sexueller Belästigung und Beleidigung. Ob diese Taten allerdings tatsächlich im Zusammenhang mit CSD oder Hasskriminalität stehen, kann die Behörde derzeit noch nicht einordnen.

