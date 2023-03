﻿Vergewaltigung in der Eilenriede: Anwohner sind verunsichert

In der Eilenriede in Hannover ist am Sonntagabend ein schreckliches Verbrechen begangen worden: Zwei Männer haben nach Abgaben der Polizei eine 19 Jahre alte Frau vergewaltigt. Ein Besuch am Tatort.

