﻿Vergewaltigung in der Eilenriede: Anwohner sind verunsichert

In der Eilenriede in Hannover ist am Sonntagabend ein schreckliches Verbrechen begangen worden: Zwei Männer haben nach Abgaben der Polizei eine 19 Jahre alte Frau vergewaltigt. Ein Besuch am Tatort.

Hannover. Es ist ein trister Donnerstagmittag in der Eilenriede. Graue Wolken hängen am Himmel, die Bäume tragen noch keine Blätter, die von den Stämmen abragenden Äste sind kahl, und der matschige Spazierweg ist vom Regen aufgeweicht. Am Sonntagabend soll sich in Hannovers Stadtwald ein schreckliches Verbrechen abgespielt haben: Nach Angaben der Polizei ist eine 19-Jährige gegen 19.30 Uhr von zwei Männern vergewaltigt worden. Die beiden mutmaßlichen Täter sind auf der Flucht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die junge Frau ging nach eigenen Angaben vom Lister Platz aus durch das nahegelegene Waldstück im Bereich des Spielplatzes Wakitu, als ihr auffiel, dass ihr zwei Männer folgten. „Einer der Angreifer hielt die Frau wenig später nahe dem dort befindlichen Minigolfplatz fest, während der zweite sexuelle Handlungen an ihr vornahm“, so Michael Bertram, Sprecher der Polizei Hannover, zu ihren Angaben. Die junge Frau habe sich jedoch mit Schlägen und Tritten gewehrt, sodass die Männer von ihr abließen. „Die 19-Jährige nutzte die Chance und flüchtete in den Wald. Auf der Flucht stürzte sie in eine Art Graben, von welchem aus sie die Polizei alarmierte, so Bertram weiter.

Keine entlegene Stelle

Läuft man ebenjenen Spazierweg vom Lister Platz aus entlang, kann man sich das Geschehene nur schwer vorstellen. Denn: Es ist keine entlegene Stelle. Auf der linken Seite liegt der besagte Wakitu-Spielplatz, ein dunkelbrauner Holzzaun trennt die Anlage mit zahlreichen Klettergeräten und anliegendem Kiosk vom Spazierweg. Kinder spielen hier. Direkt gegenüber der Minigolfplatz, durchgehend geöffnet hat dieser noch nicht, das Wetter sei momentan teilweise noch zu schlecht, berichtet die Betreiberin. Direkt hinter dem Minigolfgelände wiederum die relativ viel befahrene Hohenzollernstraße. Und dennoch: „Um 19.30 Uhr ist hier auch nichts mehr los, die meisten sind zuhause, alle paar Minuten fährt dann vielleicht mal ein Auto lang“, sagt Manuela Cebu, Mitarbeiterin des Kiosks am Wakitu-Spielplatz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zum Tatzeitpunkt hatte der Kiosk am Wakitu-Spielplatz wohl schon zu: Manuela Cebu vom Kiosk-Team. © Quelle: Christian Behrens

Der Weg ist außerdem nur spärlich beleuchtet: „Wenn ich hier abends arbeite, dann sieht man nichts“, so Cebu weiter. Nur zwei Laternen säumen den Weg, sie stehen in einem Abstand von ungefähr 50 Metern. „Die nächsten kommen erst wieder an der Kreuzung“, sagt Cebu. Das ist rund 200 Meter entfernt, auf Höhe der kleinen Pfahlstraße. Auf dem Zwischenabschnitt sei es abends stockfinster, auch die fahrenden Autos würden kaum für Lichteinfall sorgen: „Die fahren ja nur vorbei, das Licht streift die Bäume nur“, berichtet die Mitarbeiterin im Kiosk. Sie selber hatte zur Tatzeit frei, der Kiosk war wohl geschlossen, zurzeit öffnet und schließt der kleinen Laden noch flexibel, je nach nachdem wie viel los sei.

Polizei sucht ein Paar

Der Vorfall hat bei Anwohnerinnen und Anwohnern für Verunsicherung gesorgt: „Ich habe ein mulmiges Gefühl“, berichtet Carolin Strothe. Sie ist Mutter, wohnt mit ihrem viereinhalbjährigen Sohn und ihrer nicht mal einjährigen Tochter direkt an der Eilenriede, geht mehrfach täglich durch den Wald. „Wenn ich denke, dass das meine Tochter später sein könnte, das fühlt sich unheimlich an“, sagt sie. Und auch sie selbst weicht den spärlich beleuchteten Wegen aus: „Wenn ich die Wahl habe, dann gehe ich abends alleine lieber auf dem Fußweg.“ Eine ältere Frau, die mit ihrem Mann im Stadtwald spazieren geht, macht das ähnlich: „Abends geh ich nicht mehr raus, und wenn dann nur mit Hund und an der Straße entlang.“

Die Polizei sucht derweil immer noch Zeugen der Tat. Bereits am Mittwochabend baten die Ermittlerinnen und Ermittler ein Paar, dem die Frau kurz vor der Tat begegnet sein soll, sich zu melden. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage am Donnerstagnachmittag mitteilte, hätten sich die Spaziergänger bislang noch nicht gemeldet. Wer Hinweise zu der Tat beziehungsweise zu den Tatbeteiligten geben können, wird gebeten, sich bei der Polizei Hannover unter 0511/1091040 zu melden.