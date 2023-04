Das D-Ticket auf dem Display eines Smartphones (Fotomontage): Das 49-Euro-Ticket gilt vom 1. Mai 2023 an im öffentlichen Personennahverkehr in ganz Deutschland.

Auch Verbraucher in Niedersachsen können sich von diesem Montag an das bundesweite Nahverkehrsticket für monatlich 49 Euro kaufen. Es habe das Potenzial, das Mobilitätsverhalten vieler Bürger grundlegend und nachhaltig zu ändern, sagte Verkehrsminister Olaf Lies (SPD). Das 49-Euro-Abo startet am 1. Mai.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket