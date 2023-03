﻿Verkaufsoffene Sonntage 2023 in Hannover: Das sind die Termine

Mit Livemusik und vielen Aktionen: So gut besucht war der verkaufsoffene Sonntag im November 2022 am Kröpcke in Hannover.

Hannover. In den vergangenen Jahren hatte die Corona-Krise mehrfach einen Strich durch die Rechnung gemacht – aber für dieses Jahr hoffen Hannovers Innenstadt-Kaufleute wieder auf vier gut besuchte verkaufsoffene Sonntage. Die Daten sind festgelegt. Es sind der 23. April, der 4. Juni, der 10. September und der 5. November.

Verkaufsoffene Sonntage 2023 in Hannover: Diesmal kein Streit

Das Gesetz in Niedersachsen sieht vor, dass für Geschäftsöffnungen an Sonntagen stets ein Anlass benannt wird, der die Menschen ohnehin in die Zentren lockt, sodass der kommerzielle Aspekt des Einkaufens formal nur Beiwerk ist. Das haben Kirchen und Gewerkschaften durchgesetzt, denen die Sonntagsruhe wichtig ist. Lange Jahre hat es viel Streit um die Regelung gegeben. „Inzwischen haben wir mit der Gewerkschaft Verdi zu einer vertrauensvollen und konstruktiven Zusammenarbeit gefunden“, sagt Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft.

Die Termine seien mit der Stadtverwaltung und Verdi vorabgestimmt, sodass alle Seiten Planungssicherheit hätten. Im Laufe des vergangenen Jahres haben sich die Passantenfrequenzen in der Innenstadt wieder erholt. Prenzler hofft deshalb auch an den Sonntagen auf eine volle Stadt: „Wenn es ein gutes Programm gibt und dann auch noch das Wetter stimmt, dann zieht Hannover die Menschen eigentlich immer an.“

Von „Lust auf Fahrrad“ bis „Hannover hilft“

Am Sonntag, 23. April, lautet das Motto „Lust auf Fahrrad“. Die Stadt ist dann voll mit Angeboten zur Radcodierung, zu Sicherheits- und Serviceangeboten, außerdem präsentieren Unternehmen und Verbände besondere Fahrradspecials. Parallel dazu läuft das Beachvolleyballevent am Steintor und es ist Welttag des Buches.

Am 4. Juni lockt die Blaulichtmeile in die Innenstadt. Dort präsentieren Einsatzkräfte sich, ihre Organisationen und Technik. Am 10. September steigen der Regionsentdeckertag und der Tag des offenen Denkmals. Und am 5. November steht der Shoppingtag wieder unter dem Motto „Hannover hilft“, in der Regel wird er mit einem St.-Martins-Laternenumzug garniert.

Geschäftsöffnung von 13 bis 18 Uhr

Geöffnet sind die Geschäfte an den Tagen stets von 13 bis 18 Uhr. Das Programm dauert oft etwas länger.