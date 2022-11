﻿Hilfsaktionen, Bühnenshows und Tag des Handwerks: was am verkaufsoffenen Sonntag in Hannover los ist

Das ganze Wochenende Zeit zum vorweihnachtlichen Bummeln: Geschäfte, Restaurants und Cafés in der Innenstadt Hannovers öffnen zum letzten Mal in diesem Jahr an einem Sonntag. Im Mittelpunkt sollen Kinder und ihre Zukunft stehen, Sankt Martin und der Zauberer von Oz läuten die Weihnachtszeit in der Fußgängerzone ein.

Hannover. Gut Organisierte nutzen den verkaufsoffenen Sonntag vielleicht schon für die ersten Weihnachtseinkäufe: Am 6. November öffnen die Läden in der Innenstadt das letzte Mal in diesem Jahr an einem Sonntag. Traditionell ist der letzte verkaufsoffene Sonntag im Jahr ein Kinder- und Familientag. Musikalische Unterhaltung, ein Musical für Kinder und das große Finale am frühen Abend – ein Laternenumzug mit Sankt Martin – runden einen Ausflug in die Stadt am ersten Novemberwochenende ab. Außerdem lädt das Möbelhaus Hesse in Garbsen parallel Interessierte zum Tag des Handwerks ein.

Größter Martinsumzug in Niedersachsen

Hoch zu Ross begleitet Sankt Martin den Laternenumzug durch die Innenstadt Hannovers. © Quelle: Sankt Martins-Umzug Hannover

Der Höhepunkt des Tages wird der Martinsumzug durch die Innenstadt sein. Der Laternenumzug trifft sich um 17:30 Uhr am Kröpcke. Etwa eine halbe Stunde werden die Teilnehmenden mit ihren selbst mitgebrachten Laternen bis zur Marktkirche ziehen. Der heilige Martin zu Pferd und der Fanfarenzug Vahrenheide begleiten die festliche Prozession. Der Umzug ist mit Abstand der größte in Niedersachsen, „mehr als 6000 Kinder – ein buntes Lichtermeer“ erwartet der Sprecher der City-Gemeinschaft Martin Prenzler. Im Anschluss sind die Teilnehmenden zu einer ökumenische Andacht um 18 Uhr in der Marktkirche eingeladen, bei der traditionelle Martinshörnchen und Tee oder Kinderpunsch für die jungen Laternengängerinnen und -gänger verteilt werden.

Shoppen und Solidarität

Von 13 bis 18 Uhr laden Geschäfte, Cafés, Restaurants und Buden innerhalb des Cityrings in Hannover zum vorweihnachtlichen Bummeln und Verweilen ein. Neben dem Abarbeiten von Einkaufslisten können Besuchende auch an zahlreichen Hilfs- und Spendenaktionen unter dem Motto „Hannover hilft“ teilnehmen – ganz im Sinne von Sankt Martin, der seinen Mantel mit einem Bettler geteilt haben soll. „Wir möchten einen Teil zur sozialen Teilhabe und Gemeinschaft, die in Hannover sehr ausgeprägt ist, beisteuern“, sagt Prenzler.

Mit dabei ist unter anderem der Hanover Helps e.V., ein junger Verein von jungen Menschen gegründet, um mit ihrem Projekt "Hanover4Ukraine" ukrainischen Geflüchteten in Hannover aber auch der zivilen Bevölkerung zu helfen. "Wir haben uns im Februar / März 2022 gegründet und sind mit privaten Autos zur Grenze gefahren, daraus ist ziemlich schnell ein sehr engagierter und professioneller Verein geworden", sagt Vereinsgründer Jannik Bruns. Unter anderem organisierten sie das Kinderfest am Trammplatz.

Auch der Aktion Sonnenstrahl e.V., der sich den Kampf gegen Kinderarmut zueigen gemacht hat, wird über seine Projekte und Mitmachmöglichkeiten informieren. Außerdem haben die Einzelhändlerinnen und -händler verschiedenste Aktionen eigenverantwortlich vorbereitet.

Bühnenprogramm am Kröpcke

Auch für sonntägliche Spaziergehende, die kein Geld in Geschäften ausgeben möchten, lohnt sich ein Schlenker zum Kröpcke. Direkt im Herzen der Innenstadt wird es eine Bühne mit buntem Programm für Klein und Groß geben. Das GOP wird seine Zuschauenden mit ihrem Musical „Der Zauberer von Oz“ in weihnachtliche Stimmung verzaubern, später kommen Hip-Hop-Fans mit Passepartout auf ihre Kosten. Die City-Gemeinschaft beobachtet eine allgemeine Kaufzurückhaltung, doch die Innenstadt sterbe nicht aus, so Prenzler. „Die Menschen sind da, die Innenstadt ist lebendig!“ Dennoch hoffe er auf ein gutes Geschäft für die Händlerinnen und Händler, denen die Krise zu schaffen macht. Das Programm:

11:00 Uhr – Start in den Tag

13:00 Uhr – Leonie Jael & Band

14:00 Uhr – GOP Kinder-Weihnachtsmusical "Der Zauberer von Oz"

14:30 Uhr – Leonie Jael & Band

15:00 Uhr – Passepartout

16:30 Uhr – Kinderliedermacher Frank Bode mit herbstlichen Mitmachliedern

17:40 Uhr – Frank Bode mit Gitarre

Tag des Handwerks in Garbsen

Parallel zum verkaufsoffenen Sonntag ist auch Tag des Handwerks im Möbelhaus Möbel Hesse in Garbsen. Interessierte junge Menschen können sich über Handwerksberufe informieren und Personen aus der Branche direkt kennenlernen. „Das Thema Fachkräftesicherung im Handel und im Handwerk war nie aktueller als jetzt“, sagen Unternehmer Robert Andreas Hesse und Michael Biesel, Sprecher der Werkart.

Von 12 bis 18 Uhr (Verkauf ab 13 Uhr) öffnet das Möbelhaus und lockt mit verschiedenen Veranstaltungen und Rabattaktionen. In einer Ausstellung stellen sich mehr als zehn Unternehmen vor und präsentieren ihre Betriebe, Ausbildungsberufe und Studienmöglichkeiten. Außerdem stellt das Möbelhaus Künstlerinnen und Künstler aus der Region aus. Die kleinsten Besucherinnen und Besucher können derweil Geschenke basteln.