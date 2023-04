﻿Das Deutschlandticket kommt in den Verkauf – was Sie in Hannover darüber wissen müssen

Verkauf startet am Montag: Das Deutschlandticket für Busse und Bahnen ist auch in Hannover erhältlich

Auch Verbraucher in Niedersachsen können sich von diesem Montag an das bundesweite Nahverkehrsticket für monatlich 49 Euro kaufen. Es habe das Potenzial, das Mobilitätsverhalten vieler Bürger grundlegend und nachhaltig zu ändern, sagte Verkehrsminister Olaf Lies (SPD). Das 49-Euro-Abo startet am 1. Mai.