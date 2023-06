﻿Hannover muss endlich die Verkehrswende vollziehen

Hannover. Autos sind eine segensreiche Erfindung. Sie transportieren Menschen und Waren, können als Spezialfahrzeuge helfen, Leben zu retten oder Brände zu bekämpfen. Eine autofreie Innenstadt, wie sie Oberbürgermeister Belit Onay im Wahlkampf propagiert hat, bleibt deshalb eine Illusion.

Autos in Massen sind ein Übel. Sie brauchen eine Menge Platz (würde man die in Hannover zugelassenen Fahrzeuge ohne Zwischenraum auf einer Fläche abstellen, wäre die mehr als doppelt so groß wie der Maschsee), sie verpesten die Luft und sie machen Krach. Eine autoarme Innenstadt, von der Onay längst spricht, ist deshalb keine Herausforderung, sondern ein Gebot der Stunde.

Vorbilder kann man finden

An dieser Stelle ein Blick nach Holland. Dort haben sie eine Verkehrswende durchgezogen – und zwar schon vor mehr als 40 Jahren. Verantwortliche Politiker und Planer in Städten wie Amsterdam und Utrecht haben Fahrradnetze entworfen, die den Namen verdienen, den Fußgängern mehr Platz eingeräumt und den Autofahrern radikal Straßen- und Parkraum weggenommen.

Das Ganze ging nicht ohne Widerstände ab. In Utrecht haben die Planer zunächst einzelne Stadtviertel umgestaltet. Als dann die Nachbarn bemerkt haben, welchen Gewinn an Lebensqualität das bringt, war es leichter, auch dort neu zu gestalten.

Damit zurück nach Hannover. Die Stadt will im September zwei Wohnquartiere in den Stadtteilen Nordstadt und List für eine Woche fast autofrei, ergo: autoarm, machen. Das ist ein kleiner Anfang, der sich gern zu etwas Größerem entwickeln darf.

Die endgültige Ödnis droht nicht

In Utrecht haben sie die Erfahrung gemacht, dass Geschäfte in Gegenden mit weniger Autoverkehr erfolgreicher sind. Dazu gibt es Untersuchungen. Diese sollte sich der Handel in Hannover einmal vertiefend ansehen, der mit der Prognose, die Innenstadt würde endgültig Ödnis, immer vorne dabei ist, wenn es gilt, gegen Onays Verkehrspolitik mobil zu machen. Beim HAZ-Forum zum Thema war von „Verbotspolitik“ die Rede.

„Vernunftpolitik“ wäre als Formulierung besser – es sei denn, man will, dass die Stadt angesichts steigender Zulassungszahlen und immer größer werdender Autos an ihren attraktivsten Stellen vollends verstopft. Alternativen zum Auto sind in der Großstadt da, auch wenn sie wie etwa im Nahverkehr Raum für Verbesserungen bieten. Die Stadt muss endlich die Verkehrswende vollziehen. Sonst gilt wieder ein Satz, den man über so manchen Vorgang schreiben könnte: Hannover – man sollte mal.

