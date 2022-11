﻿Fahrraddemo durch Hannover: Auf diesen Straßen kann es Freitag zu Verzögerungen kommen

Autofahrer müssen sich im Feierabendverkehr am Freitagnachmittag auf mögliche Verzögerungen einstellen. Grund dafür ist eine Fahrraddemo gegen den geplanten Ausbau des Südschnellwegs. Mehrere große Straßen werden vorübergehend gesperrt.

Auf dem Fahrrad durch Hannover: Umweltschützer radeln am Freitag durch die Stadt – an einigen Knotenpunkten müssen sich Autofahrer auf Verzögerungen einstellen.

Hannover. Für Freitagnachmittag, 4. November, ruft die Initiative „Leinemasch bleibt“ zu einer Fahrraddemo durch Teile Hannovers auf. Die Polizei erwartet eine Teilnehmerzahl im unteren dreistelligen Bereich. Gegen 15.30 Uhr wollen sich die Demonstrierenden am Neuen Rathaus auf den Weg in Richtung der Mahnwache ganz in der Nähe vom Döhrener Schützenplatz im Maschpark machen.

Die Demoroute führt über wichtige Verkehrsadern im Stadtgebiet, unter anderem längere Abschnitte der Bundesstraßen 6 und 65. Der Protest gegen den Ausbau des Südschnellwegs und die Abholzung von Teilen der Leinemasch findet im Feierabendverkehr statt – es dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit zu Verkehrsbehinderungen für Autofahrer entlang der Strecke kommen. Denn die Straßen sind dann vorübergehend nicht befahrbar.

Auf diesen Straßen kann es zu Verzögerungen kommen

Die Versammlung beginnt mit einer Auftaktkundgebung um 15 Uhr auf dem Trammplatz vor dem Neuen Rathaus. Die Abfahrt der Fahrraddemo ist für ungefähr 15.30 Uhr geplant. Über folgende Straßen führt die Route:

Trammplatz, Friedrichswall, Friederikenplatz, Lavesallee, Allerweg, Deisterstraße, Deisterkreisel, Göttinger Straße (B6), Ricklinger Kreisel, Frankfurter Allee (B6), Landwehrkreisel, Südschnellweg (B65), Willmerstraße, Landwehrstraße, Küsterstraße, Schützenallee und von dort über den Radweg zur Mahnwache in den Döhrener Maschpark.

Gegen die Rodung: Anfang Oktober haben Aktivisten die Leinemasch besetzt und Baumhäuser errichtet. © Quelle: Conrad von Meding

Aktivisten besetzen seit einem Monat die Leinemasch

Wann die Teilnehmenden auf welchen Straßen unterwegs sein werden, ist laut Polizei nur schwer vorherzusagen. Auch wann die Demo am Ziel angekommen wird, sei vorab nicht absehbar, so eine Sprecherin. Entlang der Strecke müssen sich Autofahrer auf Verzögerungen einstellen. An der Mahnwache ist eine Abschlusskundgebung geplant.

Der Termin für die Fahrraddemo ist nicht zufällig gewählt. Am Freitag halten Aktivistinnen und Aktivisten mehrere Bäume in der Leinemasch, ganz in der Nähe zum Südschnellweg, seit einem Monat besetzt. „Tümpeltown“ wird das sogenannte Barrio genannt.

Außerdem wollen die Umweltschützer den Druck auf die Landespolitik nach der Wahl aufrechterhalten und die Rodung von Bäumen verhindern. „Die geplante Verbreiterung des Südschnellwegs ist in ihrer ganzen Absurdität – also inmitten von Klimakatastrophe, Krieg und Kostenexplosion und trotz aller Verkehrswendziele – jetzt präsent“, sagt Julia Förster von „Leinemasch bleibt“.