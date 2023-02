﻿Demomärsche und Karnevalsumzug am Wochenende: Hier kann es zu Verkehrseinschränkungen kommen

Nach längerer Corona-Pause zieht am Sonnabend wieder der Karnevalsumzug durch Hannover. Außerdem sind für das Wochenende mehrerer Demos im Stadtgebiet geplant, unter anderem eine Mahnwache für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei. An verschiedenen Stellen kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Hannover. Mehrere Demos sind in der Innenstadt geplant und am Sonnabend feiert Hannover Karneval: Am Wochenende kann es in Hannover zu vorübergehenden Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kommen. Eine Übersicht von Freitag bis Sonntag:

Klimademo zieht am Freitag durch Hannover

Demonstration von Students for Future: Studierende und weitere Klimaschützer wollen ab 16 Uhr demonstrieren. Themen sind unter anderem die Räumung von Lützerath und die Nutzung von fossilen Energien. Start ist am Königsworther Platz, dann werden mehrere Hundert Teilnehmende durch die City ziehen. Zurück am Königsworther Platz ist eine Abschlusskundgebung geplant. Auf der Strecke kann es zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Nach Polizeiangaben ist der Aufzug bis 19 Uhr geplant. Auf folgenden Straßen bewegt sich der Demozug: Königsworther Platz, Schloßwender Straße, Klagesmarkt, Goseriede, Kurt-Schuhmacher-Straße, Ernst-August-Platz, Luisenstraße, Ständehausstraße, Georgsstraße, Kröpcke, Münzstraße, Brühlstraße, Königsworther Platz.

Klimademo: Students for Future ziehen durch größere Teile der Innenstadt. © Quelle: Rainer Droese

Das ist am Sonnabend in der City los

Ab 13.11 Uhr startet der etwa zwei Kilometer lange Karnevalszug am Neuen Rathaus. Mit Einschränkungen ist bereits vorher zu rechnen: So ist die Culemannstraße, in der der Karnevalsumzug startet, schon ab 9.30 Uhr gesperrt, da hier die Wagen aufgebaut werden. Über die Karmarschstraße, den Platz der Weltausstellung, die Ständehausstraße, Georgstraße und den Kröpcke ziehen die Narren zwischen 13 und 17 Uhr zur Schmiedestraße.

Ab 14 Uhr ziehen die „Iranischen Demokraten“ durch kleine Teile der Innenstadt. Für den Straßenverkehr könnte laut Polizei vor allem die Georgstraße und der Bereich am Steintor betroffen sein. Teilnehmende im unteren dreistelligen Bereich ziehen vom Steintor immer wieder über verschiedene Abschnitte der Georgsstraße und enden etwa um 15.30 Uhr wieder am Steintor. Ab 14.30 Uhr beginnt am Kröpcke die Demo „Freiheit für Iran“. Diese ist als stationäre Versammlung angezeigt, doch möglicherweise kommt es zur Vermischung mit der anderen Demo.

Diese beiden Demos dürften kaum Auswirkung auf den Verkehr haben: Teilnehmende im unteren dreistelligen Bereich protestieren zwischen 14 und 17 Uhr gegen den Ukraine-Krieg sowie Waffenlieferungen. Start ist am Kröpcke, von dort geht es durch die Innenstadt und zurück zum Kröpcke.

Zwischen 16 und 18 Uhr ist dann eine stationäre Mahnwache am Steintorplatz für die Erdbebenopfer in Syrien und der Türkei geplant. Die Polizei erwartet einige Hundert Teilnehmende.

Diese Demos sind am Sonntag geplant

Die weiteste Strecke an diesem Wochenende legt eine Demo mit dem Titel „Freiheit für Abdullah Öcalan und andere politische Gefangene“ zurück. Start ist um 10 Uhr am Leine-Center in Laatzen. Von dort geht es unter anderem über die Erich-Panitz-Straße, die Hildesheimer Straße, Aegidientorplatz, Friedrichswall, Leibnizufer, Goethestraße, Steintor zum Endpunkt am Ernst-August-Platz. Das Ende wird für spätestens 18 Uhr erwartet. Die Polizei rechnet mit Teilnehmenden im unteren dreistelligen Bereich.

Eine Demo erinnert zudem an den kurdischen Aktivisten Halim Dener. Erwartet werden einige Hundert Teilnehmende. Start ist ab 14 Uhr am sogenannten Halim-Dener-Platz in Linden-Nord. Von dort aus geht es über die Limmerstraße, Küchengarten, Spinnereistraße, Braunstraße, Goethestraße, Steintor zum Endpunkt am Opernplatz.