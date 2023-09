﻿Schmiedestraße für Autos sperren: So soll der Verkehr künftig fließen

Hannover. Staus, hupende Autofahrer, genervte Anwohner – in der Altstadt rund um Marstall und Schmiedestraße stockt immer wieder der Verkehr. Das liegt vor allem daran, dass Autofahrer aus dem Gewirr der Altstadtstraßen kaum herausfinden. Künftig will die Stadt den Durchgangsverkehr aus der neu gestalteten Schmiedestraße herausnehmen, den Abschnitt zwischen Marktkirche und Karmarschstraße sperren – und dennoch dafür sorgen, dass das Parkhaus in der Schmiedestraße erreichbar bleibt. Wie kann dieses Kunststück gelingen?

Onay: Bequem ins Parkhaus und zurück

„Autofahrer sollen auf ausgewiesenen Strecken bequem zum Parkhaus kommen und bequem wieder hinausfahren können“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne). Die Routen sollen über Parkleitsysteme und auf „digitalen Wegen“ vermittelt werden. Grundsätzlich sollen Besucher, die von außerhalb mit dem Auto anreisen, über das Leibnizufer in die Goethestraße einbiegen und in die Reuterstraße fahren, um dann auf den Marstall zu stoßen. Von dort aus soll der Verkehr Richtung Schmiedestraße zum Parkhaus fließen. Auf dem Rückweg sollen Besucher erneut über Schmiedestraße und Marstall fahren und dann in die Scholvinstraße einbiegen, um wieder zur Goethestraße zu gelangen.

Anwohner dürften jetzt die Augen verdrehen. Schon jetzt ist es an manchen Tagen mit vielen Veranstaltungen in der City schwierig, aus der Altstadt heraus auf die Goethestraße zu gelangen. Die Ampel an der Kreuzung Goethestraße/Reuterstraße lässt stets nur wenige Fahrzeuge durch. Und wenn die Schmiedestraße auch noch ab Marktkirche gesperrt ist, sei Chaos programmiert, könnte ein Argument lauten.

Autoverkehr: So soll das Parkhaus Schmiedestraße anfahrbar bleiben – trotz Teilsperrung der Schmiedestraße. © Quelle: Stadt Hannover

Münzstraße wird für Autoverkehr gesperrt

Die Stadtspitze hält dagegen. Sie meint, dass es auf der Goethestraße künftig ruhiger zugehen werde, weil die Münzstraße für den Autoverkehr gesperrt wird. Der aus der Altstadt abfließende Verkehr hat es dann leichter, auf die Goethestraße einzubiegen, zudem wird er auch nicht mehr über die Reuterstraße mit ihren kurzen Grünphasen geführt, sondern über die Scholvinstraße.

Da die Stadt die Einfahrt für Autos in die Altstadt auch an anderen Punkten blockieren will, etwa vom Friedrichswall in die Karmarschstraße, sollen insgesamt weniger Autos durch Hannovers historischen Stadtkern rollen. Fußgänger und Radfahrer bekommen mehr Platz, Autofahrer können ohne Staus das Parkhaus Schmiedestraße erreichen – so die Idee.

