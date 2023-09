﻿Autofreie City: Bekommt Onay für seine Pläne Zustimmung im Rat?

Hannover. Den Durchgangsverkehr herausnehmen, parken nur in Parkhäusern erlauben, breite Rad- und Fußwege anlegen – die Pläne von Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) für Hannovers Innenstadt sind weitreichend. Bis 2030 will er eine weitgehend autofreie Innenstadt schaffen und mehrere Straßen umgestalten. Um all das umzusetzen, braucht Onay die Zustimmung des Rates. Steht die rot-grüne Mehrheit hinter seinen Plänen?

Klar ist, dass ihn seine Parteifreunde von der grünen Ratsfraktion unterstützen. Doch schon jetzt ist aus den Reihen der SPD Skepsis zu hören. So haben die Genossen unter anderem Bauchschmerzen bei der Idee, sämtliche oberirdische Parkplätze in der City zu streichen. Doch grundsätzlich gehen sie bei vielen Vorhaben mit. So mögen es zwar nur Details sein, über die sich die Koalition ins Benehmen setzen muss, um am Ende einen Kompromiss zu finden – doch die Unzufriedenheit der Genossen reicht tiefer.

Keine Abstimmung mit den politisch Verantwortlichen?

Die Sozialdemokraten fühlen sich beim Megaprojekt Innenstadt nicht mitgenommen. Sie werfen Onay vor, zusammen mit seinen Planern in den vergangenen Monaten ein Konzept entwickelt zu haben, ohne sich dabei mit den politisch Verantwortlichen abzustimmen. „Das ist der größte Umbau der City in den letzten Jahrzehnten, und uns zeigt man am Ende nur eine Powerpoint-Präsentation mit den Ergebnissen“, sagt ein Genosse. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass mit Baudezernent Thomas Vielhaber ein SPD-Mann maßgeblich an den Plänen mitgearbeitet hat.

Planer: Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) hat die Konzepte maßgeblich mitgestaltet. © Quelle: Nancy Heusel

Taktik mit Blick auf die OB-Wahl 2026?

Manche in der SPD argwöhnen, dass Onays Umgang mit dem Koalitionspartner einer Taktik gehorche – mit Blick auf die Kommunal- und Oberbürgermeisterwahlen in drei Jahren: Wenn die SPD Einwände gegen das ausgearbeitete Konzept einer weitgehend autofreien City vorbringt, könnte sie – überspitzt gesagt – den Eindruck einer gestrigen Autofahrerpartei erwecken. Die Alternative wäre, dass die SPD alles abnickt, was die Verwaltungsspitze vorgibt, und dadurch an Profil verlöre.

Am Ende braucht Onay die SPD, um seine Pläne durch den Rat zu bringen. Denn CDU und FDP dürften den flächendeckenden Wegfall von Parkplätzen sowie das Zurückdrängen des Autoverkehrs aus der Innenstadt kaum mittragen. Mit den Minifraktionen am linken Rand des politischen Spektrums können die Grünen zahlenmäßig keine Mehrheit bilden.

