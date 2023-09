﻿Autos raus aus der Innenstadt: So soll Hannovers neue City aussehen

Hannover. Nach zweieinhalb Jahren Vorbereitung will Hannovers Stadtspitze um Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) das Mobilitätskonzept für die Innenstadt umsetzen. „Das Thema Experimente ist abgeschlossen, jetzt geht es in die Realisierung“, sagte Onay bei der Vorstellung der Pläne gegenüber dieser Redaktion.

„Es wird mehr Mobilität bei weniger Verkehr geben in der Innenstadt“: Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay am Innenstadtplan. © Quelle: Nancy Heusel

Onay hatte im Wahlkampf 2019 mit der Forderung polarisiert, Hannovers Innenstadt bis 2035 „autofrei“ machen zu wollen – und am Ende damit die Wahl gewonnen. Vor einem Jahr hat der Rat die Grundzüge beschlossen, die mehr Grün und weniger Autoverkehr in der Innenstadt vorsehen. Jetzt soll die Umsetzung starten. „Häufig wird der Eindruck erweckt, wir wollten die Mobilität einschränken“, sagt Onay jetzt: „Das Gegenteil ist der Fall: Es wird mehr Mobilität bei weniger Verkehr geben in der Innenstadt.“

Onays Mobilitätsplan: Kein Auto-Durchgangsverkehr mehr in Hannovers City

Das ist geplant:

Kein Auto-Durchgangsverkehr: Die Innenstadt soll Durchfahrtssperren für Autos erhalten. Diese sollen so organisiert sein, dass zwar jeder Punkt erreichbar bleibt, mindestens für Anlieger, dass aber eine Durchfahrt quer durch die City nicht mehr funktioniert. Derzeit etwa kann man vom Steintor zum Aegi Schleichwege benutzen. Unter anderem soll am Steintor die Münzstraße zwischen Goseriede und Goethestraße für Autos gesperrt werden. Gleiches gilt für beide Tunnel neben dem Hauptbahnhof.





Kein Straßenrandparken: Das Abstellen von Autos am Straßenrand soll erheblich reduziert werden. Ausnahmen soll es fast nur noch für Liefer- und Ladeverkehr sowie Menschen mit Mobilitätsproblemen geben. Der Umbau der Stellflächen solle nicht schlagartig, sondern sukzessive erfolgen, sagt Onay. Die Parkhäuser hätten große Potenziale frei. Mit der Befreiung der Straßen von parkenden Autos „wird sich das Innenstadtbild verändern, es wird die Qualität deutlich erhöhen“.





Vorrang für Fußgänger: Hauptziel sei, die Innenstadt für Fußgängerinnen und Fußgänger komfortabel nutzbar zu machen, sagte Stadtbaurat Thomas Vielhaber (SPD). Zu Fuß zu gehen sei „die Basismobilität“. Auch wer mit dem Auto oder Rad in die Innenstadt komme, sei nach dem Parkvorgang zu Fuß unterwegs – deshalb müsse die Infrastruktur auf diese Bewegungsart ausgerichtet werden.



Lange Laube ohne Autos: Die Lange Laube zwischen Steintorplatz und Brühlstraße soll vollständig für Autoverkehr gesperrt werden. Sie ist schon jetzt Fahrradstraße, wird aber von Autos dominiert. Ein Gerichtsurteil zwingt die Stadt, stärker durchzugreifen. Für Autos soll nur noch das Passieren der Querstraßen und das direkte Anfahren von Grundstücken möglich sein.



Mittwoch Sondersitzung im Rathaus

Geplant ist unter anderem auch der Umbau der Georgstraße an der Oper, der Schillerstraße sowie der Joachim- und Prinzenstraße. Erste Projekte sollen in Kürze starten, die wichtigsten Bausteine laut Mobilitätskonzept bis 2030 abgeschlossen sein. Mittwoch ab 15 Uhr stellt die Stadtspitze die Details den Kommunalpolitikerinnen und -politikern in einer Sondersitzung im Rathaus vor.



Der Umbau wird hohe Millionensummen kosten, soll nach Angaben Onays aber dazu führen, die Stadt zukunftsfähig zu machen. Genaue Kalkulationen zu den Kosten gibt es noch nicht, weil die Stadt in Einzelprojekten plant. Onay betont aber, dass man bereits hohe Förderungen bei Bund und Land für Mobilitätsprojekte eingeworben habe, die sich auf mehr als 20 Millionen Euro summierten. Alle Großstädte arbeiteten derzeit an solchen Themen. Hannover sei, weil es früh begonnen habe, „in der Pole Position“.

Kritik von der Opposition, Skepsis in der SPD

Schon jetzt ist klar, dass es massiv Kritik geben wird. Mindestens CDU, FDP und AfD dürften grundsätzliche Vorbehalte gegen Veränderungen im Verkehr vorbringen. Auch in den Wirtschaftsverbänden ist die Skepsis groß. Aber auch in der rot-grünen Rathausmehrheit gibt es Vorbehalte. Dem Vernehmen nach grummelt es in der SPD, die sich vor vollendete Tatsachen gestellt fühlt.

