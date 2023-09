﻿Onays City-Umbau: Antworten auf die wichtigsten Fragen zur autofreien Innenstadt in Hannover

Hannover. Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer, weniger Raum für Autos – Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) macht Ernst mit seiner Ankündigung einer weitgehend autofreien Innenstadt. In den nächsten Jahren will er mehrere Straßen für den Durchgangsverkehr sperren, oberirdische Parkplätze weitgehend streichen und Fahrradrouten ausbauen. Bis zum Jahr 2030 und darüber hinaus will die Stadtspitze Schritt für Schritt Hannovers Innenstadt umkrempeln. Der Rat muss den Plänen noch zustimmen. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum das Ganze überhaupt?

Hannovers City steckt in einer Krise – wie viele Innenstädte. Das liegt vor allem daran, dass die City aufs Einkaufen ausgerichtet ist. Der zunehmende Onlinehandel setzt Geschäftsleute massiv unter Druck. Die Folge: Kleine Geschäfte machen dicht, nur noch Handelsketten überleben. Zudem scheint die Ära großer Kaufhäuser vorbei zu sein. Die Stadtverwaltung will mit ihrem Konzept dagegen ankämpfen, dass Hannovers Innenstadt allmählich verödet. Zudem soll mehr Grün dafür sorgen, dass sich die City in heißen Sommern – von denen es infolge des Klimawandels mehr geben wird – nicht so stark aufheizt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige





Lesen Sie auch

Wie kann ein neues Verkehrskonzept den Innenstadthandel retten?

Grundidee ist: Wenn man dafür sorgt, dass die Menschen wieder gerne in die Stadt fahren und sich dort aufhalten, wird die City belebt, und damit ist auch den Geschäftsleuten geholfen. „Attraktive Aufenthaltsräume bekommt man im Onlinehandel nicht“, sagt Onay. Anziehender wird die Innenstadt nach Ansicht Onays vor allem dadurch, dass deutlich weniger Autos durch die City rollen und am Straßenrand stehen. Auf diese Weise entstünden „Potenzialräume“, wie Onay sagt, also Flächen, die für Freizeit-, Kultur- und Sportaktivitäten genutzt werden können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie will Onay Autos aus der Innenstadt verbannen?

„Wir wollen keinen Durchgangs- und keinen Parksuchverkehr mehr in der City“, sagt Onay. Das bedeutet, dass alle Parkplätze am Straßenrand weitgehend entfallen. Im Gegenzug will die Stadtspitze mehr Parkplätze für Behinderte sowie für Lieferanten einrichten. Alle Parkhäuser bleiben jedoch anfahrbar – und zwar auf ausgewiesenen Routen: das Parkhaus an der Oper über die Theaterstraße oder die Parkhäuser nahe dem Hauptbahnhof über die Kurt-Schumacher-Straße, um ein paar zu nennen.

Auch private Parkplätze können weiterhin angesteuert werden. Zudem will die Stadt auf verschiedenen Straßen die Durchfahrt versperren, etwa durch versenkbare Poller oder andere „bauliche Elemente“. Solche Beschränkungen wird es unter anderem in der Schmiedestraße ab Marktkirche und in der Georgstraße geben. Die beiden Tunnel neben dem Hauptbahnhof – Fernroder Straße und Lister Meile – sind künftig für Autos tabu.

Wie bewege ich mich künftig durch die Innenstadt?

„Basismobilität“, sagt Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD), sei der Gang zu Fuß. Zugleich will die Stadt neue Radrouten schaffen. So soll die gesamte Georgstraße vom Kröpcke bis zum Aegi zu einem Fahrradboulevard ausgebaut werden. Auch auf der Langen Laube werden künftig nur noch Radler unterwegs sein, Parkplätze an den Seiten entfallen. Die wenigen Autos, die am Ende noch durch die City rollen, sollen nicht schneller als 30 Kilometer pro Stunde fahren, auf manchen Straßen sogar nur Tempo 20. „Wir stellen das Konzept der autogerechten Stadt im wahrsten Sinne vom Kopf auf die Füße und schaffen eine lebenswerte Stadt“, sagt Vielhaber.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Fahren dann noch Busse durch die Stadt?

Alle Innenstadt-Buslinien bleiben erhalten, auch die Routen, die um den Opernplatz kurven. Die Stadtspitze denkt darüber nach, einen autonom fahrenden Innenstadt-Shuttlebus einzurichten, der Altstadt und City miteinander verbindet. Aber die Planungen stehen noch ganz am Anfang.

Welche Straßen und Plätze bekommen ein neues Gesicht?

Der Umbau der Schmiedestraße ist bereits abgeschlossen. Dort hat die Stadt die Fahrbahn verkleinert, breitere Gehwege geschaffen und Bäume gepflanzt. Die Schillerstraße, die bisher an einen schmuddeligen Hinterhof erinnert, soll ebenfalls hübscher werden. Große Umbauten hat sich die Stadt für Prinzen- und Joachimstraße sowie für den Thielenplatz vorgenommen. Unter der Prinzenstraße will die Stadt Zisternen anlegen, um Regenwasser zu sammeln und für die Bewässerung von Bäumen zu nutzen. Auf der Georgstraße gegenüber dem Opernplatz sollen Fahrbahn und Fußweg künftig auf einer Ebene liegen. Auf dem Köbelinger Markt entfallen alle Parkplätze. Das ehemalige Bürgeramt nebenan wird abgerissen und durch Wohnhäuser ersetzt. Der Steintorplatz bekommt eine Lichtstele, Wasserspiele und Tribünen. Die Münzstraße zwischen Steintorplatz und Langer Laube wird für den Autoverkehr gesperrt. Ein neues Gesicht bekommt auch das Areal zwischen Celler Straße und Brüderstraße. Das alte Postscheckamt wird derzeit abgerissen. An seiner Stelle baut Meravis einen Wohnkomplex.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann wird das alles umgesetzt?

Pläne für die Schillerstraße legt die Stadt Ende des Jahres vor. Der Umbau des Steintorplatzes wird gerade in der Politik diskutiert und könnte im Frühjahr 2024 starten. Noch gibt es widerstreitende Meinungen in der rot-grünen Ratskoalition, wie der Radverkehr über den Platz geführt werden soll. Für die Umbauten auf der Georgstraße will die Stadt im nächsten Jahr Entwürfe vorlegen. Wie sich die Prinzenstraße verändern soll, will die Stadt Ende des Monats bekannt geben. Die Ausschreibung für Abriss und Neubau des ehemaligen Bürgeramts am Köbelinger Markt will die Stadt in der zweiten Jahreshälfte 2024 auf den Weg bringen. Zunächst muss der Rat das Verkehrskonzept beschließen. Aus der SPD, Koalitionspartner der Grünen, sind bereits Einwände zu hören.

Haben Bürger ein Wörtchen mitzureden?

Über den Umbau der Innenstadt hat die Stadt bereits viele Monate diskutiert, unter anderem mit Kaufleuten, Vertretern der Politik und Kulturschaffenden. Die neuesten Pläne stellt Onay allen Bürgern am Freitag, 29. September, um 17.30 Uhr im Aufhof vor, den Räumen der ehemaligen Galeria Kaufhof in der Schmiedestraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie soll das alles finanziert werden?

Die Stadt hat nach eigenen Angaben Fördergeld von Bund und Land in Höhe von etwa 20 Millionen Euro eingesammelt. „Wir werden für eine nachhaltige Finanzierung sorgen und weiter Fördermittel nach Hannover holen“, sagt Oberbürgermeister Onay. Die Finanzlage der Stadt ist alles andere als rosig. In diesem Jahr wird das Defizit voraussichtlich 30 Millionen Euro betragen, im nächsten Jahr sogar mehr als 300 Millionen Euro. Die Stadt hat sich ein hartes Sparprogramm verordnet, um wieder aus den roten Zahlen herauszukommen. Für den City-Umbau scheint es genug Geld zu geben.

HAZ