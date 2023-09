﻿Vorher – Nachher: Diese Bilder zeigen, wie sich Hannovers Innenstadt ändern soll

Kostenfrei bis 04:00 Uhr lesen

Innenstadtkonzept Hannover

Bald alles neu in Joachimstraße, Prinzenstraße und am Thielenplatz?

Die Joachimstraße am Hauptbahnhof ist wahrscheinlich das Pflaster mit dem schlimmsten Zustand in Hannovers Innenstadt. Die Stadtspitze aber schiebt die Modernisierung erst mal hinaus – weil ihr Vorzeigeprojekte wie an der Prinzenstraße wichtiger sind.