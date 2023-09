﻿Stadt Hannover will Tunnel am Hauptbahnhof für den Autoverkehr sperren

Hannover. Rad- und Fußverkehr sollen in den beiden Tunneln an Hannovers Hauptbahnhof künftig viel Platz haben. Das Innenstadtkonzept der Verwaltung sieht vor, diese für den Autoverkehr zu sperren. Nur noch Busse und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs sollen diese befahren dürfen. Wer künftig auf die andere Seite der Innenstadt will, muss den Cityring nehmen.

„Tunnel haben derzeit eine abschreckende Wirkung“

„Die Tunnel haben derzeit auf viele Menschen eine abschreckende Wirkung. Sie sind laut, teils verdreckt und schlecht beleuchtet. Genau hier setzen wir an und machen sie attraktiver“, kündigt Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD) an. Das sei auch sinnvoll, weil der Posttunnel künftig auch zum Umstieg für Bahnreisende genutzt werden solle. Der Tunnel Fernroder Straße wiederum wird in Zukunft für den Radverkehr besonders wichtig. Durch diesen sollen gleich mehrere Velorouten verlaufen.

Der Vorplatz des Hauptbahnhofs mit seinen Taxiständen und Parkplätzen soll weiterhin über die Kurt-Schumacher-Straße und die Joachimstraße erreichbar bleiben. „Aber wir führen bereits Gespräche mit der Bahn und wollen, dass die Anfahrt zum Bahnhof in Zukunft nur noch über die Rückseite erfolgt“, erklärt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

