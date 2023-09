﻿Lange Laube wird reine Fahrradstraße: Das sind die neuen Regeln

Hannover. Die Stadt Hannover will Radfahrerinnen und Radfahrern in der Langen Laube konsequent Vorrang verschaffen. Autos sollen aus der Fahrradstraße verbannt werden, damit der Radverkehr auf der wichtigen Route zwischen Innenstadt und den westlichen und nördlichen Stadtteilen schneller und sicherer vorankommt. „Wo Fahrradstraße draufsteht, muss auch Fahrradstraße drin sein“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Bisher war das an vielen Stellen nicht der Fall. Die Stadt hatte zwar 23 Fahrradstraßen markiert, in den meisten Fällen jedoch keine weiteren Schritte unternommen, um den Autoverkehr zu reduzieren und den Komfort für Radfahrerinnen und Radfahrer zu erhöhen. Ein Urteil des Verwaltungsgerichts im Jahr 2021 hat die Stadt jedoch unter Zugzwang gesetzt. Dieses stellte klar, dass Fahrradstraßen spürbare Verbesserungen für den Radverkehr mit sich bringen müssen.

Sämtliche Fahrradstraßen auf dem Prüfstand

Die Bauverwaltung hat daraufhin sämtliche Fahrradstraßen einer Prüfung unterzogen. Ihre Verbesserungsvorschläge zur Langen Laube hat sie jetzt zusammen mit dem Verkehrskonzept für die Innenstadt vorgelegt, in dem diese eine wichtige Rolle spielt.

Konkret soll der Autoverkehr die Lange Laube nicht mehr befahren, sondern diese nur noch zwischen Lützowstraße und Stiftstraße sowie Bergmannstraße und Hausmannstraße queren dürfen. Ein teurer Umbau soll nicht notwendig sein.

Lange Laube: Das lief schief – und soll jetzt besser werden

Die neuen Regeln will die Stadt vor allem mit Schildern und Markierungen umsetzen. Die Lange Laube wird eine reine Fahrradstraße. Die Parkplätze am Straßenrand entfallen. Allerdings soll es Anlieferzonen geben, damit Lastwagen nicht auf der Straße stehen und so den Radverkehr behindern. Die Zufahrt zu den Grundstücken soll weiterhin möglich sein.

„Das Parken in der zweiten Reihe ist aktuell unser größtes Problem. Solche Störfaktoren möchten wir herausnehmen“, erklärt Baudezernent Thomas Vielhaber (SPD). Auch cruisende Autoposer sowie Autos auf der Suche nach einem Parkplatz behinderten den Radverkehr aus Sicht der Stadt stark. Nach der Umgestaltung soll das anders sein. Die Stadt geht davon aus, dass es vier bis fünf Monate dauert, bis die neuen Regeln umgesetzt werden können – sofern die Politik ihrem Vorschlag zustimmt. Auch die Querung Richtung Steintorplatz soll für Radfahrer einfacher werden, weil die Stadt den Autoverkehr aus der Münzstraße herausnehmen will.

